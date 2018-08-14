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المديرية الجهوية للصحة ترد على "ابنة الخطابي"‬

المديرية الجهوية للصحة ترد على "ابنة الخطابي"‬
أيوب صدور
الاثنين 13 غشت 2018 - 23:16

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نفيا قاطعا، ما ورد ببعض المواقع الإخبارية، على لسان عائشة الخطابي، ابنة المجاهد عبد الكريم الخطابي، بخصوص قيامها بإرسال تجهيزات بيوطبية حديثة ومستعملة كانت في مصحة خاصة بالدار البيضاء في ملكية زوجها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة.

وذكرت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس: "تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه الشائعات، قامت المندوبية الإقليمية للصحة بالحسيمة، وذلك بتنسيق مع المصالح الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومصالح الإدارة المركزية للوزارة، ببحث في الموضوع عقب التصريحات التي تناولتها منابر إعلامية".

وبعدما شدّدت مصالح وزارة الصحة على أنها لم تتوصل بأي تجهيزات أو معدات من ابنة الخطابي في هذا الإطار، أكدت في المقابل أن الأمر "لا يعدو أن يكون شائعات"، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي اتصال من الجهة المعنية قصد التنسيق المسبق لهذه العملية، واضعة بابها مفتوحا لكل غاية مفيدة ومزيد من التوضيحات.

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