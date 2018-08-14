حركة "قادمون وقادرون" تشكل مكتبا بالخميسات

هسبريس من الرباط

انعقد، الاثنين، الجمع العام التأسيسي لحركة قادمون وقادرون- الخميسات المستقبل، بمقر حركة التويزة بالخميسات، بحضور الدكتورة عائشة العلوي، عضو الهيئة التأسيسية للحركة والمنسقة الوطنية للهيئات الاستشارية.

وبعد الترحم على روح الدكتور هرامي نور الدين، الذي يعتبر عضوا مؤسسا للحركة، وعضو الهيئة الاستشارية لجهة فاس-مكناس، قدمت العلوي عرضا تناولت فيه مرامي الحركة والأهمية التي يكتسيها تشكيلها في الإقليم، والدور الهام الذي يجب أن تلعبه في المجال التنموي والثقافي والتربوي والاجتماعي.

وبعد قراءة القانون الأساسي ومناقشته والمصادقة عليه، تم انتخاب تشكيلة المكتب التي جاءت على الشكل التالي:

جواد بومعجون: رئيسا

ذ. محمد الخالدي: نائبا للرئيس.

ذ. حسن بنوشان: كاتبا عاما.

ذة. جميلة خرازا: نائبة الكاتب العام.

ذ. فاطمة وريط: أمينة المال.

ذ. الحسين بودوح: نائب أمين المال.

المستشارون: أميمة بشاني- حياة بنسعيد – أحمد الحريري – سارة تزري – أيوب زيوط.