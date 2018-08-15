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حكومة مليلية: إغلاق "معبر بني انصار" عدائي

حكومة مليلية: إغلاق "معبر بني انصار" عدائي
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 15 غشت 2018 - 10:55

أثار قرار المغرب فرض "حصار بري" على مدينة مليلية عبر إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي "بني انصار" حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، التي وصفت الخطوة بـ"العمل العدائي" المُستهدف للاقتصاد المحلي، الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة.

وقال خوان خوصي إمبرودا، رئيس المدينة السليبة، إن السلطات المغربية أغلقت، دون إخبار مسبق وبشكل مُنفرد، المعبر منذ فاتح غشت الجاري، موضحا أنه تمت المصادقة بالإجماع على قرار دستوري يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة، التي ستكبد الاقتصاد المحلي خسائر مهمة.

وأضاف إمبرودا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن القرار المصادق عليه سيتم إرساله إلى رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانتشيث، ووزير الخارجية جوزيب بوريل، وأيضا إلى الناطقين الرسميين باسم جميع التنظيمات الحزبية بمجلسي النواب والشيوخ بغرض الإسراع بإيجاد حل لهذه الأزمة.

قرار إغلاق النقطة الحدودية، التي يعود تاريخ افتتاحها إلى فترة استقلال المغرب عام 1956، لم يخلف بعد أي ردود رسمية من قبل السلطات المركزية بالعاصمة مدريد، في حين أثار ردود فعل غاضبة من طرف ممثلي أحزاب سياسية بثغر مليلية بدعوى أن "المغرب يمنع التخليص الجمركي للشحنات التجارية".

وتابعت الأطراف الغاضبة من القرار أن حاويات سلع ظلت عالقة منذ أسبوعين بالمنطقة المحاذية للمعبر الحدودي "بني انصار"، في إطار مبادرة تسعى إلى منع تصدير السلع عبر الممرات البرية المحيطة بالمدينة، وتشجيع التعامل التجاري عبر ميناء مدينة الناظور.

وأوضحت الحكومة المحلية لمدينة مليلية أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية "فعل عدائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين"، معبرة عن احترامها لحق المغرب في اتخاذ قرارات لتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية كدولة ذات سيادة.

وزادت المؤسسة التشريعية ذاتها أن "تقوية الاقتصاد المغربي لا ينبغي أن تتم على حساب مثل هذه القرارات، التي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا تجاه مدينة مليلية بالخصوص، وإسبانيا بشكل عام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:45
سلطات مليلية أغلقت معابرها الحدودية مع المغرب منذ إستقلال البلاد إلى يومنا هذا، أكثر من مائة ألف مرة وعندما أغلق المغرب المعبر مع مليلية لأول مرة في تاريخه، أقامت حكومة مليلية الدنيا ولم تقعدها ما هذا التناقض؟
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2 - من المهجر الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:47
هدا تبوحيط ، سبحان الله إذا دخل مغربي خبزة يتعشاها في مليلية كتوقفو الديوانة الإسبانية وهدا مشي عمل عدواني أما تهريب السلع بالملايين الأورو تغرق أسواقنا إذا أوقفناها فهو عمل عدواني !!!ياللعجب.
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3 - حماد ماركس الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:49
إنها خطوة تعبر عن رفض الاحتلال الإسباني للاراضي المغربية والتي تضر الاقتصاد الوطني وهدا ما هو إلا رد من الجانب الاقتصادي وسيليه الرد السياسي وربما حتى العسكري. لقد سبق أن عبر مواطن بسيط عن رفضه استحماركم بل استعماركم لنا عندما رفض الشرطي المغربي مصافحة أحد مسؤوليكم سواء بأمر وبدون أمر. فعلى المغرب كما يطالب بمغربية الصحراء أن يطالب أيضا بمغربية سبتة و مليلة حتى نكون في مستوى التحدي الوحدوي الدي لا يقبل التجزيء. فكفى استحمارا واستغلالا فكم من أرواح تموت بسبب هدا التهريب وكم من نقطة تضيع منا في النمو الاقتصادي وتدهب لصالح الطرف الآخر.
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4 - abdallah الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:49
من حق المغرب ان يقاطع اقتصاد مدينة مغربية محتلة و يعمل على استرجاعها و ان تضرر اقتصادها فما على الاسبان سوى مغادرتها و تسليمها للوطن الاصلي المغرب
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5 - ماسين الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:50
فئة عريضة من المغاربة كانت تطالب بهده الخطوة مند زمان نتمنى أن يطبق نفس القرار على سبتة ، ترك هده النقط مفتوحة و كأن المغرب ليس بحاجة للعملة الأجنبية و يرميها من النوافد
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