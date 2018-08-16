الإنارة العمومية في شوارع الرباط تكلف أزيد من 5 مليارات سنتيم

هسبريس – يوسف لخضر

تستهلك الإنارة العمومية في شوارع العاصمة الرباط سنوياً ملايين الدراهم، التي تؤدى من خزينة الجماعة الحضرية للمدينة؛ وهو ما دفع بالمسؤولين القائمين على الشأن المحلي في التفكير في إعداد خطة لتخفيض هذه التكلفة.

وتفيد معطيات إحصائية كشفت عنها الجماعة الحضرية للرباط، الشهر الجاري، بأن شبكة الإنارة العمومية بالعاصمة تضم حوالي 44.762 نقطة ضوئية في مختلف الأحياء، وتبلغ تكلفة استهلاكها السنوي حوالي 56 مليون درهم.

وحسب معطيات جماعة الرباط، فإن هذا الرقم جرى تسجيله في نهاية السنة الماضية؛ لكنه عرف ارتفاعاً مهماً في السنة الجارية. ومن أجل الحد من ارتفاع التكلفة، سيجري إحداث شركة للتنمية المحلية قصد تدبير أمثل للإنارة العمومية في شوارع العاصمة.

وتطمح جماعة الرباط، من خلال هذا التوجه، إلى خفض استهلاكها الطاقي سنوياً من الإنارة العمومية بحوالي 40 في المائة على الأقل في السنوات المقبلة، عبر تجديد الشبكة بمعايير جديدة تقلل من التكلفة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجماعة الحضرية للرباط، بشراكة مع شركة الاستثمارات الطاقية التابعة للدولة، دعوة لإبداء الاهتمام لتحديد الفاعلين المهتمين بمرافقتهم في تجديد الإنارة العامة في إطار عقد للفعالية الطاقية (contrat de performance énergétique).

وسيعهد لشركة التنمية المحلية، التي سترى النور قريباً، تدبير هذا المرفق والاستفادة من التمويلات اللازمة، حيث ستكون جماعة الرباط والشريك التقني في مجال الإنارة العمومية الذي سيتم اختياره المساهمان في رأسمالها بـ51 في المائة و49 في المائة على التوالي.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير خطة إنارة جديدة للعاصمة الرباط وحماية معدات الإنارة في المدينة، إضافة إلى استعمال أجهزة لتحسين استهلاك الطاقة والحد من التلوث الضوئي، إضافة إلى ضمان خفض معدل الأعطاب في الإنارة والتدخل السريع والمحافظة على التراث.

وتواكب شركة الاستثمارات الطاقة مؤسسات الدولة من أجل التحكم في الفاتورة الطاقية للمغرب التي تسجل مستويات قياسية منذ سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية التي تهدف أيضاً إلى تأمين الإمداد الطاقية والمحافظة على البيئة.