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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 16 غشت 2018 - 06:16

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتلطف الحرارة فوق كافة ربوع المملكة، مع تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات رعدية مصحوبة بهبات قوية تحت الرعد والبرد، وذلك بمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، والريف والسايس، ومن المحتمل أن تمتد حتى الساحل المتوسطي.

وستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، فضلا عن تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط مع نزول أمطار جد خفيفة في بعض الأحيان، فيما يرتقب هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا من الشرق بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 36 و42 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والسهول الداخلية والسايس، ومنطقة سوس، وشمال المنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة طنجة، وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل.

وبالنسبة للبحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجديدة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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