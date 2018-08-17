البيضاء تنتظر 26 ألف طن من النفايات يوم العيد

هسبريس – محمد لديب

أبانت معطيات إحصائية صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تسجيل زيادة في عدد الأضاحي المعروضة للبيع في جهة الدار البيضاء – سطات وتلك التي سيتم ذبحها من طرف سكان الجهة.

البيانات الصادرة عن هذه المصالح أكدت أن ساكنة جهة الدار البيضاء سطات سيقتنون ما يناهز 810 آلاف أضحية خلال عيد الأضحى، من أصل مليون رأس متوفرة بالجهة ومرقمة وفق المعايير الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، لتفادي تكرار تجربة لحوم الأضاحي المتعفنة التي تم تسجيلها العام الماضي.

ووفق مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن الإشكال الذي يواجه المسؤولين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية في هذه المناسبة السنوية يتمثل في الكميات الكبيرة من النفايات التي ترمي بها الأسر البيضاوية خلال يوم عيد الأضحى.

وأكد المصدر أن الكميات التي تم الإلقاء بها من طرف السكان تجاوزت 26 ألف طن في سنة 2017، ويرتقب أن ترتفع هذه الكمية إلى 27 ألف طن في العام الجاري، علما أن نسبة تنامي كميات النفايات في هذه المناسبة الدينية يبلغ 3 في المائة سنويا.

وواصل المتحدث تصريحه لهسبريس: "الكميات التي تنتج في يوم واحد، خلال هذه المناسبة، يتطلب جمعها ثلاثة أيام من العمل المتواصل ابتداء من النصف الثاني من يوم عيد الأضحى، أي بمعدل 9 آلاف طن من النفايات في اليوم، في حين نجد أن متوسط ما تنتجه العاصمة الاقتصادية من النفايات لا يتجاوز 3200 طن يوميا.

وقرر مجلس المدينة استئجار شاحنات إضافية لجمع النفايات لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم العيد، من أجل منع تراكم النفايات ومخلفات الذبيحة بالعاصمة الاقتصادية.

كما ستتفق الشركات الثلاث على نقاط التجميع من مختلف مقاطعات الدار البيضاء، لتسهيل العملية على عمال النظافة، إذ سيشتغل عمال الشركات الثلاث طوال فترة العيد، وبالتالي لن يتم منح أي إجازة خلال هذه الفترة.

وحسب محمد حدادي، النائب الثالث لعمدة الدار البيضاء المسؤول عن قطاع النظافة، فإن شركة Averda سوف تتكلف بتجميع النفايات ومخلفات الذبائح بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق وعين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي؛ في حين ستتكلف Derichebourg بتجميع النفايات بمقاطعات درب سلطان وأنفا؛ بينما تتكلف Mecomar بمقاطعة ابن مسيك ومولاي رشيد.