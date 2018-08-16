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الرئيسية | جهات | مبادرة تطوعية تغلف أحياء "دار الضمانة" بالزينة

مبادرة تطوعية تغلف أحياء "دار الضمانة" بالزينة

مبادرة تطوعية تغلف أحياء "دار الضمانة" بالزينة
أيوب صدور من وزان
الخميس 16 غشت 2018 - 00:21

أطلق نشطاء بمدينة وزان مبادرة تطوعية تروم تأهيل المدينة وتزيين أحيائها، انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شرع شباب المدينة في التنسيق من أجل تنظيف وتزيين الأحياء، معتمدين على سواعدهم ومساهمات رمزية.

الورش الذي انطلق افتراضيا تطور وأضحى عملية تزيين لأزقة ودروب وأحياء المدينة القديمة، عبر طلاء جدرانها، فتحولت بذلك إلى لوحات تشكيلية في انتظار أن يشمل التعاطي باقي أحياء دار الضمانة.

الورش الذي اختير له شعار "كن وزاني" انطلق بمبادرة من شباب المدينة، وحظي بتعاطف ودعم كبيرين من لدن الساكنة، في حين لم تتبنه أي جهة رسمية، وجاء حسب الواقفين وراءه "إيمانا بدور فعاليات المجتمع المدني في المساهمة في الرقي بمستوى الحياة، في ظل غياب مثل هذه المبادرات عن أجندات اشتغال المجلس الجماعي لوزان".

وعرفت المبادرة تنظيف ساحة الاستقلال والمدينة العتيقة وطلاء جدران وأسوار بعض فضاءاتها التي تتعرض لتهميش متواصل يؤكده توقف المشاريع المقررة منذ سنوات طويلة؛ وذلك وفق بلاغ أصدره المشاركون والمشاركات في الورش المفتوح.

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1 - رشيد زين العابدين الخميس 16 غشت 2018 - 00:50
مبادرة محمومة أحيي أصحابها عاليا وأتمنى أن تحذو مدن أخرى حذوه لأننا وصلنا إلى قناعة بأن مسؤولينا لا يصلحون حتى ليسيروا مستودعا للخردة.
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