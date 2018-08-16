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الرئيسية | جهات | الحشرة القرمزية تؤرق فلاحين ناحية أبي الجعد

الحشرة القرمزية تؤرق فلاحين ناحية أبي الجعد

الحشرة القرمزية تؤرق فلاحين ناحية أبي الجعد
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 16 غشت 2018 - 12:40

أصيب نبات الصبّار، في مجموعة من الدواوير التابعة للجماعات القروية المتاخمة لمدينة أبي الجعد، بإقليم خريبكة، بأضرار متفاوتة من حيث المساحة ودرجة الخطورة، لها ارتباط بالحشرة القرمزية التي اجتاحت في السنوات الأخيرة مجموعة من المناطق المغربية.

وأوضح حسن عنالي، رئيس جمعية لكرارمة للتنمية والتضامن بجماعة أولاد اكواوش، أن "فلاحي المنطقة تضرروا من تلف نبات الصبار بسبب اكتساح الحشرة القرمزية مساحات شاسعة، خاصة بتاشرافيت والحوازم وعين قيشر وأولاد اكواوش والرواشد".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "حقول الصبار تموت بالتدريج ولا أحد تدخل لوقف النزيف واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه"، مشدّدا على أن "وتيرة انتشار الحشرة القرمزية ازدادت بشكل كبير في الفترات الأخيرة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة".

وقال عنالي: "ربطنا الاتصال بمصلحة وقاية النباتات، وحضر ممثلون عنها لمعاينة الأوضاع والتأكّد من حجم الضرر الحاصل؛ كما عقدنا اجتماعا مع مسؤولين في المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة، من أجل وضع خطة عمل لمواجهة الحشرة القرمزية، غير أنه انتهى بدون نتائج".

وطالب رئيس جمعية لكرارمة الجهات المختصة بـ"التدخل العاجل لضمان سلامة نبات الصبار، خاصة أن عائدات ثماره تشكّل موردا ماليا لفئة عريضة من سكان المنطقة"، مضيفا أن "المتضررين بصدد مراسلة عامل إقليم خريبكة قصد المطالبة بعقد اجتماع طارئ من أجل تدارس هذا المشكل البيئي والاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متتبع الخميس 16 غشت 2018 - 13:04
الحشرات القرمزية هوما اللي راهم عندنا فالمجالس المنتخبة على الجهد. ماقاريين ما عارفين ما يديرو و داخلينها غي جبهة و يقلبوا ما يديو. ..
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2 - الزعبولة ولات قنبتفولة الخميس 16 غشت 2018 - 13:04
فاكهة الفقراء وصلوها لدرهم ونصف للزعبولة وخرجوا منها زيت ب 10الاف درهم للتروصنعوا منها لعسل والمربى .فلانتعجب غدا الى داروا ليها اعادة الهيكلة و دخلوها للبورصة .ياربي تجعل السلامة اي حاجة ادخل فيها المخزن تصبها اللعنة ولم لا هم من اطلق هدا الفيروس كي تبقى الاثمنة في المستوى المطلوب لتشغيل مصانع الزعبولة
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