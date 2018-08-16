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الرئيسية | جهات | سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص

سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص

سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص
هسبريس من وزان
الخميس 16 غشت 2018 - 10:44

استفاقت ساكنة جماعة مقريصات بإقليم وزان، الأربعاء، على وقع عملية إبادة عشرات الكلاب الضالة، بعدما سمع دوي طلقات نارية، وفق ما أوردته مصادر جمعوية محلية في اتصال بهسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن عملية قنص الكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة وقناصين، بدعوى مسها بالصحة العامة وسلامة الساكنة.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن حملة اليوم مكنت من القضاء على 30 كلبا ضالا تفاديا لإيذائها أطفال المنطقة.

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