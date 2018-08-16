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محتجون: الوضع الصحي "كارثي" في رأس العين

محتجون: الوضع الصحي "كارثي" في رأس العين
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 16 غشت 2018 - 08:00

نظّم عدد من المواطنين، مدعومين بفعاليات جمعوية وهيئة حقوقية، الأربعاء، برأس العين الشاوية دائرة ابن احمد إقليم سطات، وقفة احتجاجية أمام المستوصف الصحي المحلي، للتعبير عن استنكارهم ما اعتبروه "نقصا في الموارد البشرية، وضعفا في الخدمات الصحية المقدمة لسكان المركز والدواوير المجاورة"، حسب تعبيرهم.

وردّد المحتجون المشاركون في الوقفة شعارات طالبوا من خلالها بالتنمية المحلية وبتحسين العرض الصحي، وتوفير الأطر الصحية الكافية لسكان المنطقة، خاصة الحوامل وضحايا لسعات العقارب، محملين المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع، وملتمسين من السلطات الإقليمية التدخل من أجل تصحيح الوضع الصحي برأس العين الشاوية.

مصطفى كردادي، عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بدائرة ابن أحمد، وهي إحدى الهيئات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، قال في تصريح لهسبريس إن الهيئة التي يمثلها "تدعم السكان المطالبين بتوفير ظروف صحية مناسبة"، معتبرا مطالبهم مشروعة، وملخّصا إيّاها في "توفير الموارد البشرية الكافية، مع العمل بالمداومة، للحد ّمن معاناة المرضى والحوامل".

ووصف الكردادي الوضع الصحي برأس العين بـ"الكارثي"، وعبّر عن استنكاره من طرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محمّلا المسؤولية للجهات المعنية إقليميا ووطنيا، ومطالبا في الوقت ذاته بفتح حوار مع فعاليات المجتمع المدني تحت إشراف السلطات المحلية، لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة على المستوى الصحي.

هسبريس ربطت الاتصال بالمندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بسطات، لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، قبل أن تسرّ مصادر مسؤولة بأنه في عطلته السنوية.

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