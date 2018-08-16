الرحامنة تحتضن فعاليات أول منتدى جمعوي للشباب

هسبريس من الدار البيضاء

تنظم عمالة الرحامنة، بشراكة مع الشبكة المواطنة للجمعيات، تزامنا مع عيد الشباب، فعاليات الدورة الأولى لـ"المنتدى الجمعوي للشباب بالرحامنة"، الممتد من الأربعاء 15 غشت إلى الثلاثاء 21 من الشهر ذاته.

وأكد المنظمون في بلاغ، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه التظاهرة ستمكن شباب إقليم الرحامنة "من إبراز طاقاتهم ومواهبهم، واستثمار دافعية الإنتاجية لديهم، كفاعل ومتفاعل مع دينامية البناء والتنمية التي تشهدها المنطقة".

وحسب المصدر نفسه، فإن منتدى الشباب، المنظم تحت شعار "من أجل شباب فاعل ومبدع"، يعد "مشروعا سوسيوثقافيا سيسهم في خلق الاندماج بين البرامج الرسمية والمبادرات المدنية".

وستعرف هذه التظاهرة الكبرى، التي تتضمن أوراشا ولقاءات وندوات ومسابقات في مجالات عدة، حضور شخصيات رسمية وازنة، حسب المنظمين، يتقدمها وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ووزير الصحة أنس الدكالي.

ويعوّل المنظمون، يضيف المصدر نفسه، على "إشراك وانخراط مجمل المتدخلين، أفرادا، جماعات ومؤسسات، فضلا عن تنزيل برمجة حافلة بالأنشطة تتوحد فيها الجهود، وتتناغم فيها الاهتمامات بالمجالات (رياضة، فنون، بيئة، ثقافة، دين، صحة، تكنولوجيا، إعلام وحقوق...)".

وأكد المصدر نفسه أن الاهتمام بالشباب يشكل "صلب السياسات العمومية الرامية إلى تعميم وتوسيع مشاركتهم في التنمية الشاملة للبلاد، وتقديم المساعدة لهم على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، تنفيذا للتوجهات السامية المتضمنة في خطابات الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة التعامل مع الشباب كطاقة فاعلة في تنمية المجتمع".