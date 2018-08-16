مبادرة جمعوية تترحّم على روح طبيب بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

نظّم الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بخريبكة، أمس، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، حفل تأبين للراحل عادل مبشر، الذي كان طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، كما كان خبيرا دوليا في مكافحة التسممات.

وفي ورقة تعريفية بعادل مبشر، قال عبد الجليل الجعداوي، رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بخريبكة، إن "الراحل ولد سنة 1969، وحصل على البكالوريا علوم تجريبية بامتياز، ثم الدكتوراه من كلية الطب، قبل أن يحصل على شهادة التخصص في الإنعاش والتخدير ومعالجة الألم من إحدى الجامعات الإيطالية".

وأضاف أن "عادل مبشر بصم على مسارات مهنية وجمعوية متميزة، واعتُبر رجل مبادئ ونزاهة في الفكر وفي نظافة اليد، كما تميز بكفاءته وتمكنه من مهنته كطبيب إنعاش وتخدير، وله مكانة خاصة في قلوب من تعاملوا معه، سواء داخل المستشفى أو خارجه".

وتعاقب عدد من زملاء وأقارب وأصدقاء الفقيد على إلقاء كلمات في حقه، وصفوه من خلالها بالشهيد، الذي يوثر خدمة المرضى على مصلحته الشخصية، مع حرصه الدائم على فتح باب مكتبه في وجه الجميع، والتفاني في خدمة المرضى بنزاهة وأخلاق فاضلة.

يشار إلى أن المناسبة عرفت قراءة الفاتحة وتلاوة أدعية ترحما على روح الفقيد، وتقديم ابتهالات وأمداح نبوية، بحضور رئيس المجلس البلدي بخريبكة، وممثلين عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة، وآخرين عن السلطة المحلية، وعدد من الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من أصدقاء وأقارب الراحل.