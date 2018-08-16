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كُتّاب وآراء
"أصدقاء المريض" تجمع 59 كيسا من الدم بوزان
بصمت جمعية "أصدقاء المريض والمستشفى"، اليوم الخميس، على حملتها الأولى للتبرع بالدم؛ وذلك وسط المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان.
فؤاد رحموني، عن الجمعية المنظمة، قال إن هذه الحملة، التي أطلقت بشراكة مع مركز تحاقن الدم بالرباط، ومندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان، وإدارة المستشفى المذكور، تهدف إلى تعبئة الساكنة المحلية من أجل التبرع بالدم؛ وذلك في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه مستشفيات الجهة في هذه المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ المرضى.
وأضاف الإطار الطبي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المبادرة ترمي إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل تطوعي ومنتظم، مشيرا إلى أنها مكنت من جمع 59 كيسا من الدم.