24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإيرانيون يبحثون عن مصالحهم النفطية في الجزائر
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026
- الكفة تميل إلى المدربين المغاربة أمام الأجانب في ثامن مواسم الاحتراف
- النقل قبل عيد الأضحى
- التضامن مع تُركيا بمقاطعة السلع الأمريكية يقسم "مغاربة فيسبوك" - (148)
- أساتذة التعاقد يتشبثون بالوظيفة العمومية ويرفضون مقترحات الحكومة - (116)
- تقرير رسمي يشكو شطط ومزاجية الإدارات إلى الملك محمد السادس - (91)
- الخيام: "مغاربة أوروبا" تحت المجهر لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف - (68)
- هل تقترح الأمم المتحدة مشروع الكونفدرالية حلا لقضية الصحراء؟ - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس أساقفة طنجة يدعو أوروبا إلى استقبال الفقراء
أعرب رئيس أساقفة طنجة، سانتياغو أغريلو (76 عاما)، عن قلقه بشأن وضع المهاجرين في المغرب، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا. وقال رجل الدين الفرنسيسكاني الإسباني في مقابلة مع وكالة الأنباء الكاثوليكية (KNA): "هنا تدهور الوضع بشكل كبير، خاصة في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف الأسقف أغريلو: "في الماضي، كان يمكن للمهاجرين أن يتحركوا دون إزعاج نسبي، في مدن مثل طنجة أو في الغابات المحيطة بالجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية"، متابعاً، "كانت هناك درجة معينة من الحماية أما الآن فيحاصرون ويضطهدون ويعانون من الجوع والبرد".
وقال أغريلو إنه كانت هناك موجة من الاعتقالات في الأيام الأخيرة، موضحا: "يتم إجلاء الناس من الشوارع، ولم يعودوا آمنين في الغابات. حتى في المنازل والشقق حيث يتم إيواؤهم، تكون هناك حملات مداهمات" أيضاً.
وهناك الآلاف من أبريشيته متضررون حيث يتم أخذهم من الساحل (بشمال المغرب) إلى جنوب المغرب "يحدث ذلك مع الكثير من العنف. هناك جرحى ولا توجد معلومات رسمية، إنه وضع لا يمكن تحمله"، يؤكد رئيس أساقفة طنجة.
واتهم سانتياغو أغريلو دول الاتحاد الأوروبي بالفشل السياسي: فالمهاجرون لا يشكلون تهديدًا لأي أحد وإبعادهم ببساطة عند الحدود، ليست سياسة للهجرة"، حسب ما ذكر لوكالة الأنباء الكاثوليكية.
ويرى أغريلو أنه "لسوء الحظ، تشير الأدلة إلى أن "العنصرية الكامنة تنتشر حاليًا في أوروبا"، ويقول إن النتيجة هي "إيديولوجية الرفض". ويؤكد رجل الدين المسيحي أنه "صحيح لدول الاتحاد الأوروبي الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه مسموح لها بغلقها في وجه الفقراء".