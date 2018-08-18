توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا بعض الشيئ بالسهول الداخلية وبالجنوب- شرقي للبلاد، مع نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية، وذلك بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب- الشرقي والمنطقة الشرقية والريف.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة، مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية خلال الصباح الليل، بالقرب من السواحل الوسطى وعلى الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية خفيفة بأقاليمنا الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية بعض الشيئ بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و24 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 35 و40 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس والسايس، وداخل منطقتي اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية -الشرقية وداخل منطقة سوس وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الجنوبية والمرتفعات والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي.

وبالنسبة للبحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.