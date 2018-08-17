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زخات رعدية قوية وطقس حار بأقاليم في المملكة

زخات رعدية قوية وطقس حار بأقاليم في المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 غشت 2018 - 12:35

زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع طقس حار بين 39 و43 درجة مئوية، ويومي السبت والأحد أيضا، بعدد من أقاليم المملكة.

نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أن الزخات الرعدية ستشمل أقاليم فكيك والرشيدية وجرادة، وتاوريرت وبولمان وميدلت، وأزيلال والحوز وإفران، وصفرو وورزازات وبني ملال وتنغير.

وأضاف المصدر نفسه أن درجات الحرارة، التي ستتراوح ما بين 39 و43 درجة مئوية، ستهم أقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وخريبكة والفقيه بن صالح.

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