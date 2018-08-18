فضاء الصحة للشباب يرى النور بمدينة الرحامنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أشرف أنس الدكالي، وزير الصحة، الجمعة، على تدشين فضاء الصحة للشباب بمدينة الرحامنة.

وقام الدكالي، رفقة عامل إقليم الرحامنة، وبحضور خالد الزنجاري، المندوب الجهوي لوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين المركزيين والمحليين، والمنتخبين وممثلي فعاليات المجتمع المدني والهيئات الشبابية، بزيارة مختلف مرافق الفضاء المذكور.

وتم رصد ميزانية لهذا الفضاء، الذي يمتد على مساحة 500 متر مربع، تقارب ثلاثة ملايين درهم لبناء وتزويد المؤسسة بالمعدات؛ وذلك بمساهمة كل من وزارة الصحة ومجلس جهة مراكش أسفي، والمجلس الإقليمي للرحامنة، والمجلس الجماعي لابن جرير.

ويأتي تدشين هذه المؤسسة لتقوية العرض الصحي بإقليم الرحامنة، وللقيام بمهمة الإسهام في تعزيز صحة اليافعين والشباب ما بين 10 و25 سنة، والبالغ تعدادهم في الإقليم أزيد من 90 ألف نسمة.

وسيقدم هذا الفضاء الذي تم تدشينه اليوم بمدينة ابن جرير خدمات متعددة، منها الاستقبال والتوجيه، والاستماع، والعيادة النفسية، والعيادات الطبية المتخصصة (طب النساء والتوليد، وطب الجلد والأمراض التناسلية، وجراحة العيون، وطب الأطفال، والمساعدة على الإقلاع عن التدخين)؛ والتربية الصحية والولوج إلى المعلومات، والتي ستنظم حصصها سواء داخل الفضاء أو على مستوى المؤسسات التعليمية ودور الشباب والأندية النسوية والجمعيات.