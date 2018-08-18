ميزانيات المقاطعات تثير نقاشا في الدار البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود نقاش كبير بين منتخبي مجلس مدينة الدار البيضاء حول تقليص حساب النفقات من المخصصات لبعض المقاطعات مقابل رفعها لأخرى.

وأكد عدد من أعضاء المجلس الجماعي أن الميزانية المخصصة للمقاطعات الست عشرة عرفت تمييزا وتوزيعا غير متكافئ، ولم يراع قدرات كل مقاطعة على حدة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ إن الاطلاع على الميزانية برسم سنة 2019 مقارنة مع السنة الماضية يبين أن بعض المقاطعات، خاصة التي يرأسها أعضاء من غير حزب العدالة والتنمية، تقلصت مخصصاتها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وفي وقت كانت بعض المقاطعات التي تعاني من التهميش ومجموعة من المشاكل في عدة مجالات تنتظر الرفع من ميزانيتها لمواجهة هذه التحديات، جرى تقليص ميزانيتها أو الحفاظ عليها، مقابل رفعها لمقاطعات أخرى.

وهكذا شهدت المقاطعات التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، حليف حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، تقلص مبلغ حساب النفقات من المخصصات.

وشهدت ميزانية مقاطعة عين السبع، التي يرأسها القيادي في "حزب الحمامة" حسن بنعمر، تقلصا من 23005697.00 إلى 22879081.24 درهما، والأمر نفسه بالنسبة إلى مقاطعة مرس السلطان، التي يرأسها التجمعي زكرياء بنكيران، إذ تراجعت ميزانيتها من 21521671.00 إلى 21228137.32 درهما.

وعرفت ميزانية مقاطعة أنفا، التي يرأسها محمد الشباك، أيضا، تراجعا من 20690617.00 إلى 20463567.64 درهما.

مقاطعة بن مسيك، التي يرأسها حزب الاتحاد الدستوري ممثلا بمحمد جودار، لم تسلم بدورها من هذا التخفيض، إذ تقلصت ميزانيتها من 20087113.00 إلى 19337063.96 درهما.

مقابل ذلك، شهدت المقاطعات التي يرأسها من يسمون داخل صفوف حزب العدالة والتنمية "الصقور" حفاظا على الميزانية نفسها أو رفعها.

وشهدت في هذا الصدد ميزانية مقاطعة مولاي رشيد، التي يرأسها مصطفى لحيا، نائب العمدة، ارتفاعا من 21719541.00 سنة 2018 إلى 22267097.72 درهما سنة 2019، والأمر نفسه لمقاطعة عين الشق، التي يرأسها عبد المالك الكحيلي، نائب العمدة، إذ ارتفعت من 21976772.00 إلى 23075030.24 درهما.