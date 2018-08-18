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الرئيسية | جهات | هدم مسجد سوق بمدينة إنزكان يصل إلى القضاء

هدم مسجد سوق بمدينة إنزكان يصل إلى القضاء

هدم مسجد سوق بمدينة إنزكان يصل إلى القضاء
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 18 غشت 2018 - 05:49

وجّه 34 تاجرا بسوق المتلاشيات القديم بإنزكان شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، ضد كل مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنزكان، والمحافظ على الأملاك العقارية، ورئيس المصلحة الطبوغرافية بالمحافظة العقارية، ومقاول، وسائق جرافة؛ وذلك للمطالبة بفتح تحقيق في "جنحة هدم مسجد والاستيلاء على وقف المسلمين"، مع "التعجيل بذلك حفاظا على الأمن الروحي للمسلمين، ودفاعا عن مقدسات وثوابت الأمة، وعلى رأسها إمارة المؤمنين".

وجاء في الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك بإنزكان، والتي تتوفر عليها هسبريس، أنه "منذ تاريخ بناء مسجد سوق المتلاشيات، سنة 1981، لم يعرف أي إغلاق أو توقيف الصلاة فيه والذكر والدعاء، إلا فجر يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، الذي يُعدّ يوما أسود لدى التجار، نتيجة المساس بأحد المقدسات، ومكان للعبادة ترفع فيه أكف الضراعة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين نصره الله ولكافة أفراد الأسرة العلوية".

وأضافت الشكاية أن "المسؤولين عن هذا الفعل لم يكتفوا بالهدم، بل قاموا بتفويت المسجد إلى مقاول، من أجل ضم وعائه العقاري إلى مشروعه التجاري المنجز بجانبه، دون مراعاة لمشاعر المسلمين ولا لحرمة أماكن العبادة، ودون توقير لجلالة الملك، الذي تحظى لديه بيوت الله بمكانة خاصة. كما لم تتم مراعاة احتفالات المغاربة بالذكرى الـ18 لعيد العرش، ولا ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني".

وتابعت الوثيقة بأن المسجد موضوع الشكاية هو "وقف للمسلمين، تابع لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكانت به مرافق وأثاث ومصاحف وتبرعات مادية لمحسنين يُجهل إلى حدّ الآن مصيرها"، وزادت أنه "جرى تجاهل إخطار لجنة المسجد بقرار الإغلاق، وبالأسباب والمصلحة العليا التي جعلت المسؤولين يُقدمون على هدمه".

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