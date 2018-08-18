"أمن موكادور" يتدخل لفض اعتصام عمال بمراكش

إبراهيم مغراوي

تدخلت عناصر الأمن الخاص التابعة لفنادق موكادور ضد عشرات المستخدمين والمستخدمات المعتصمين منذ 36 يوما أمام أحد فنادق هذه المؤسسة السياحية بمراكش، "تنديدا بالقرارات التي اتخذت في حق بعضهم، كتوقيف مجموعة منهم وتنقيل آخرين إلى عدة مدن مغربية، بعدما أسسوا مكتبا نقابيا".

وقامت هذه العناصر بنزع اللافتات والمجسمات التي اعتمدها المحتجون للتعبير عن ملفهم المطلبي، بعدما فتح فندق موكادور بشارع محمد السادس بمقاطعة جليز بمراكش بابه لاستقبال الزبناء من جديد، بعد توقف لما يقارب 30 يوما.

وأفاد محمد الكاطع، عضو المكتب المحلي لنقابة المستخدمين (UNTM)، بأن "هذه العناصر التي تنتمي إلى الأمن الخاص أحضرت من مدينة الدار البيضاء، وتدخلت ضد المحتجين بطريقة عنيفة من أجل خلق حالة من الفوضى، لاستفزاز المستخدمين والمستخدمات، ودفعهم إلى استعمال العنف، بعدما شرعوا في رفع شعارات".

وأكد المتحدث نفسه أن "مشهدا مهينا سجل مساء اليوم، بعد الهجوم القوي للعناصر السابق ذكرها"، وزاد: "لجؤوا إلى نزع اللافتات ودفع المحتجين، ما اضطرنا إلى استدعاء أمن الدائرة الأولى الذي قامت عناصر منها بتحرير محضر قانوني، لأننا نرفض العنف جملة وتفصيلا".

"رفض المحتجون الدخول في أي نقاش مع المدير العام الذي حضر، لأنه لا يملك سلطة القرار، مطالبين فوزي الشعبي بالحضور لفتح حوار معهم والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة بقوة الوثيقة الدستورية وقانون الشغل"، يختم النقابي نفسه.

وكعادتها رفضت الإدارة الجهوية لهذه المؤسسة الفندقية الرد على اتصالات هسبريس، التي عملت كل ما في وسعها لاستقاء توضيحاتها بخصوص ما جاء على لسان المحتجين، من خلال الاتصال الهاتفي والانتقال إلى مقرها.