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حافلتان تعززان النقل المدرسي بدوّار "تولوالت"

حافلتان تعززان النقل المدرسي بدوّار "تولوالت"
محمد أيت حساين
السبت 18 غشت 2018 - 04:24

تسلمت ساكنة دوار تولوالت، التابع للجماعة الترابية إكنيون، بإقليم تنغير، الجمعة، مفاتيح حافلتين للنقل المدرسي، تم اقتناؤهما من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير؛ وذلك من أجل تحقيق التغطية الشاملة لهذه الخدمة التعليمية الاجتماعية بجميع مناطق الإقليم.

وسيعهد تسيير الحافلتين إلى جمعية تولوالت، فيما ستتحمل الجماعة الترابية إكنيون وباقي الشركاء مصاريف الترقيم والتأمين؛ وستؤمنان تنقل تلاميذ المستوى الابتدائي من منازلهم إلى مدرسة تولوالت، وذلك قصد محاربة الهدر المدرسي.

أحمد أيت با، عضو المجلس الجماعي لإكنيون، ورئيس جمعية تولوالت، قال إنه تشرف بتسلم مفاتيح الحافلتين من يد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تنغير، مشيرا إلى أن "تسليم حافلتين للنقل المدرسي إلى ساكنة دوار تولوالت جاء بعد عدة احتجاجات قامت بها الساكنة أمام العمالة".

وأضاف أيت با، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بالإضافة إلى الحافلتين ستتسلم الساكنة في الأيام المقبلة سيارة إسعاف، شاكرا وزارة الداخلية على هذه الالتفاتة الاجتماعية.

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