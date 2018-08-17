وحدة للتلفيف توفر مناصب الشغل بـ"الكدية البيضاء"

رشيد بيجيكن من تارودانت

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أشرف اليوم الجمعة عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على إعطاء الانطلاقة لإنجاز وحدة لتلفيف الحوامض بالجماعة الترابية "الكدية البيضاء"، ستُحدث على مساحة تصل إلى 3.5 هكتارات، بتكلفة مالية إجمالية تناهز 150 مليون درهم، وسيتم إخراجها إلى حيز الوجود في غضون 18 عشر شهرا.

المشروع، الذي سيُنجز في إطار مخطط المغرب الأخضر، يُنتظر أن يوفّر 800 منصب شغل دائم بالمحطة، بالإضافة إلى 1800 منصب شغل في مزارع الحوامض، كما سيُعالج 50000 طن من الصادرات سنويا نحو أوروبا وآسيا وروسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

عبد الله منديلي، المدير العام لوحدة التلفيف بجماعة الكدية البيضاء، قال إن "إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في توفير مئات مناصب الشغل بالمنطقة، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة"، وزاد: "كما أن ثقة الفلاحين دفعتنا إلى تنزيل هذا المشروع الهام، فضلا عن العمل الاجتماعي الذي انخرطنا فيه منذ مدة".

وأضاف المتحدّث أن المحطة "جاءت من أجل استيعاب مجموعة من الشراكات، سواء على المستوى الأوروبي، أو الأسيوي أو الأمريكي أو الإفريقي؛ كما أتت كلبنة أساسية لتثمين المنتج الوطني، والرقي به على المستوى المحلي والوطني".

ومن جهته، قال صلاح الدين متوكل، رئيس الجماعة الترابية الكدية البيضاء، في تصريح لهسبريس، إنه "تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي حول تسريع مساطر الحصول على التراخيص لإنجاز مثل المشاريع الضخمة أشرفت الجماعة على مواكبة كل المراحل التي تستوجب توفير مناخ استثماري بالمنطقة؛ وذلك للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع".

وأوضح المسؤول الجماعي أن "من شأن محطة تلفيف الحوامض، التي يُتوقع إتمام أشغال إنجازها بعد 18 شهرا، المساهمة في تنمية المنطقة على جميع الأصعدة، أولها توفير مناصب شغل لشباب المنطقة"، وزاد: "كما ستعرف المنطقة مشاريع أخرى، ستحصل على التراخيص في الأيام القليلة المقبلة، ونحن واعون بأهمية تشجيع مثل هذه المبادرات، وذلك لوقعها الإيجابي على الساكنة المحلية".