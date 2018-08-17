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توزيع سيارات إسعاف ونقل مدرسي بزاكورة

توزيع سيارات إسعاف ونقل مدرسي بزاكورة
محمد ايت حساين
الجمعة 17 غشت 2018 - 22:53

أشرف محمد كمالي، عامل إقليم زاكورة بالنيابة، اليوم الجمعة، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، على عملية تسليم مفاتيح مجموعة من سيارات الإسعاف والنقل المدرسي.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم زاكورة، أن العملية همت توزيع 14 سيارة إسعاف مجهزة وخمس سيارات للنقل المدرسي، تم تسليمها لرؤساء الجماعات الترابية المستفيدة والتي تم اقتناؤها في إطار برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية بالعالم القروي.

وأوضح البلاغ ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن أربعة عشر سيارة إسعاف مجهزة تم إقتنائها بتكلفة إجمالية تقدر بـأزيد من 5 ملايين و700 ألف درهم، وذلك لفائدة الجماعات الترابية التالية: لتنسيفت، تمزموط، بني زولي، أفلاندرا، تغبالت، النقوب، تنزولين، تمكروت، اولاد يحي لكراير، مزكيطة، البليدة، بوزروال، وكتاوة.

وأضاف ذات المصدر، أن 5 سيارات للنقل المدرسي، تم إقتنائها بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 2 مليون درهم لفائدة الجماعات الترابية، امحاميد الغزلان، تاكونيت، كتاوة، البليدة وتغبالت.

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