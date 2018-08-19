توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا الى حار بالسهول الداخلية وبالجنوب- الشرقي للبلاد،وداخل سوس، مع نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية رعدية ومحلية بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، مصحوبة بكتل ضبابية، وأحيانا بأمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء ، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالسايس، واللوكس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و24 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 37 و44 درجة بالسايس، واللوكس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل سوس، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 33 و37 درجة داخل كل من الشاوية، ودكالة، والشياظمة، وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و32 درجة بالقرب من السواحل، والمرتفعات، والمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وهائج الى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة واصيلا وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.