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الرئيسية | جهات | استنفار أمني لحماية "الكسّابة" والزبناء بسطات

استنفار أمني لحماية "الكسّابة" والزبناء بسطات

استنفار أمني لحماية "الكسّابة" والزبناء بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 18 غشت 2018 - 22:02

استنفرت مصالح الأمن مختلف تلاوينها، منذ فجر اليوم السبت، لتأمين "الكسابة" ومرتادي السوق الأسبوعي بمدينة سطات، الذي عرف إقبالا كبيرا على شراء أضحية العيد، حيث انتشرت عناصر الأمن بمداخل المدينة وشوارعها، وداخل السوق الذي يقصده المواطنون من مختلف مدن المغرب، باعتباره سوقا وطنيا.

وحسب مصادر مسؤولة من مصلحة التواصل بولاية أمن سطات فإن الإستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها ولاية أمن سطات، بمناسبة عيد الأضحى، تروم تأمين "الكسابة" ومرتادي السوق من النشالين المفترضين والحفاظ على طمأنينة المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الخطّة الأمنية عرفت تنسيقا مسبقا بين مختلف التخصصات الأمنية، من شرطة قضائية وشرطة مرور وفرقة الدرّاجين وسلطات محلية وقوات مساعدة، منذ فجر اليوم، وهو ما ساهم في عدم ورود أي شكاية إلى حدود منتصف النهار.

في سياق متصل أفاد عدد من مرتادي السوق بأن العرض متوفّر، والثمن مناسب، إذ تراوح ثمن الأكباش بين 2000 درهم و4000 درهم؛ في حين سجّل مبلغ 7000 درهم كأقل ثمن بخصوص العجول والأبقار.

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1 - مواطن مغربي السبت 18 غشت 2018 - 22:35
تحية تقدير و اجلال لرجال شرطة سطات من مواطن انتقل حديثا من مدينة الدارالبيضاء الى مدينة سطات، بكل صراحة، و بشهادة صدق فإن رجال شرطة سطات قائمون بمجهود جبار قصد حفظ الامن بهذه المدينة، هذا ما الاحظه يوميا و حتى ساعات متأخرة من الليل و حتى في الاحياء البعيدة عن وسط المدينة كحي مجمع الخير الذي لا زال في طور البناء، حيث ان حتى النساء يتنلقن حتى بعد 10 ليلا بمفردهن بكل اطمئنان دون خوف من التعرض لسرقة او اغتصاب.تحية تقدير و اجلال مرة اخرى لرجال امن سطات
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