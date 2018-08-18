حقوقيون يدينون "البلطجة" ضد عمال بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما وصفها بـ"محاربة الحريات والانتماء النقابي داخل فندق Mogador ménara المصنف ضمن فئة خمسة نجوم"، مدينا "تنقيل بعض عماله خارج مدينة مراكش"، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.

واعتبر التنظيم الحقوقي نفسه هذا التنقيل "تعسفيا وتضييقا ممنهجا من طرف إدارة الفندق على الحريات النقابية المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور والقانون المحلي"، مطالبا بـ"إرجاع جميع العمال إلى عملهم وضمان حقوقهم، واحترام الحريات النقابية، والحق في الانتماء النقابي".

كما استنكرت الهيئة الحقوقية ذاتها، بشدة، ما سمته "أسلوب البلطجة الذي نهجته إدارة المؤسسة الفندقية لفك اعتصام العمال، عبر توظيف عناصر غريبة عن الفندق، ما يفسح المجال لسيادة منطق القوة واستعمال الميلشيات وتجاوز القانون"، وفق البيان.

وطالبت AMDH مراكش السلطات المعنية بمختلف درجاتها ومسؤولياتها، القضائية والإدارية والاجتماعية، بـ"فتح تحقيق عاجل وشفاف وترتيب الجزاءات القانونية، ضمانا لسيادة القانون، واحتراما للالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفعيلا لقواعد العدل والإنصاف، والحماية من التعسف و"الحكرة" والغبن".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش السلطات الحكومية إلى السهر على فتح حوار عاجل مع ممثلي العمال للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة.