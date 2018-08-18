24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. "أمن موكادور" يتدخل لفض اعتصام عمال بمراكش (5.00)

  2. شابّ يجهز على غريمه بطعنة قاتلة بالجديدة (5.00)

  3. ما معنى أنك مغربي، اليوم؟ (5.00)

  4. إيران تعدم ستة متورطين في النهب والسرقة (5.00)

  5. أردوغان يخلف نفسه على رأس "العدالة والتنمية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حقوقيون يدينون "البلطجة" ضد عمال بمراكش

حقوقيون يدينون "البلطجة" ضد عمال بمراكش

حقوقيون يدينون "البلطجة" ضد عمال بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 18 غشت 2018 - 16:29

استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما وصفها بـ"محاربة الحريات والانتماء النقابي داخل فندق Mogador ménara المصنف ضمن فئة خمسة نجوم"، مدينا "تنقيل بعض عماله خارج مدينة مراكش"، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.

واعتبر التنظيم الحقوقي نفسه هذا التنقيل "تعسفيا وتضييقا ممنهجا من طرف إدارة الفندق على الحريات النقابية المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور والقانون المحلي"، مطالبا بـ"إرجاع جميع العمال إلى عملهم وضمان حقوقهم، واحترام الحريات النقابية، والحق في الانتماء النقابي".

كما استنكرت الهيئة الحقوقية ذاتها، بشدة، ما سمته "أسلوب البلطجة الذي نهجته إدارة المؤسسة الفندقية لفك اعتصام العمال، عبر توظيف عناصر غريبة عن الفندق، ما يفسح المجال لسيادة منطق القوة واستعمال الميلشيات وتجاوز القانون"، وفق البيان.

وطالبت AMDH مراكش السلطات المعنية بمختلف درجاتها ومسؤولياتها، القضائية والإدارية والاجتماعية، بـ"فتح تحقيق عاجل وشفاف وترتيب الجزاءات القانونية، ضمانا لسيادة القانون، واحتراما للالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفعيلا لقواعد العدل والإنصاف، والحماية من التعسف و"الحكرة" والغبن".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش السلطات الحكومية إلى السهر على فتح حوار عاجل مع ممثلي العمال للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اسبانيا السبت 18 غشت 2018 - 16:58
هدا هو اسلوبنا في التعامل مع من يطلب حق من حقوقه. لم لا يستعمل العنف مع من يسلب الناس حقوقهم ؟ ام أننا في قانون الغاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.