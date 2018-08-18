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الرئيسية | جهات | فضاء للأضاحي يثير اعتصام منتخبين بخريبكة

فضاء للأضاحي يثير اعتصام منتخبين بخريبكة

فضاء للأضاحي يثير اعتصام منتخبين بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 18 غشت 2018 - 20:50

دخل عدد من المستشارين بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة، زوال اليوم، في اعتصام أمام مقر الدائرة، من أجل حث السلطات المحلية والإقليمية على تطبيق القانون المرتبط بتنظيم عملية بيع أضاحي العيد، وتفعيله بشكل عاجل في حق الجماعة القروية أولاد عبدون المجاورة لمدينة خريبكة.

وأوضح محمد عفيف، نائب رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، أنه "في وقت التزمت بلدية خريبكة، ضمن عدد من المدن المغربية، بإنشاء نقطة واحدة لبيع الأضاحي، في إطار الاحترام التام للدوريات الوزارية المنظمة لتلك العملية، استغلت الجماعة القروية أولاد عبدون الوضع، باعتبار مجموعة من الأحياء مشتركة بين الجماعتين، وقامت بفتح فضاء تجاري لمدة 9 أيام بجوار سوقها الأسبوعي، وفرت فيه جميع الشروط المساعدة على بيع أضاحي العيد".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطنين سيلجؤون إلى الفضاء التابع لجماعة أولاد عبدون، الذي تمّ تزويده بالماء والكهرباء والخيام خارج القوانين، عوض أن يقصدوا سوق مدينة خريبكة الذي يبعد عن مركز المدينة بحوالي 7 كيلومترات، رغم احترامه الضوابط القانونية الجاري بها العمل".

وأكّد عفيف أن "الفضاء المذكور أضر بسوق مدينة خريبكة، وسيؤثّر سلبا على عملية كراء المرفق ذاته مستقبلا، وهو ما دفع المستشارين الغاضبين إلى الدخول في اعتصام أمام مقر الدائرة، من أجل مطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل، ورفع الضرر الناتج عن عدم احترام القانون من طرف جماعة قروية مجاورة للمجال الحضري لخريبكة".

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