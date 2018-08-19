جامعة فاس تحقق في "الماستر مقابل المال"

هسبريس من الرباط

بعد الضجة التي أثارها تسجيل صوتي يروج عبر تطبيق الواتساب، ويوثق محادثة بين طالب وأستاذ يطالبه بدفع مبلغ مالي لتمكينه من التسجيل في ماستر قانون المنازعات العامة، أعلنت جامعة فاس، التي ينتمي اليها الأستاذ المعني، فتح تحقيق في الموضوع.

وقالت جامعة فاس في بلاغ صادر عنها إنها باشرت، بمعيّة وزارة التعليم العالي، تحقيقا في مضمون التسجيل السمعي، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.

وأكدت الجامعة في بلاغها أنها "حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المترشحين للتسجيل في مسالكها"، وأنها "تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون ولصالح العام مهما كان مصدرها"