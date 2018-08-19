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الرئيسية | جهات | جامعة فاس تحقق في "الماستر مقابل المال"

جامعة فاس تحقق في "الماستر مقابل المال"

جامعة فاس تحقق في "الماستر مقابل المال"
هسبريس من الرباط
السبت 18 غشت 2018 - 21:45

بعد الضجة التي أثارها تسجيل صوتي يروج عبر تطبيق الواتساب، ويوثق محادثة بين طالب وأستاذ يطالبه بدفع مبلغ مالي لتمكينه من التسجيل في ماستر قانون المنازعات العامة، أعلنت جامعة فاس، التي ينتمي اليها الأستاذ المعني، فتح تحقيق في الموضوع.

وقالت جامعة فاس في بلاغ صادر عنها إنها باشرت، بمعيّة وزارة التعليم العالي، تحقيقا في مضمون التسجيل السمعي، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.

وأكدت الجامعة في بلاغها أنها "حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المترشحين للتسجيل في مسالكها"، وأنها "تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون ولصالح العام مهما كان مصدرها"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd السبت 18 غشت 2018 - 23:33
هذه ليست قضية الجامعة هذه قضية الهيام والحموشي وعبد النبوي كفى من انتهاك مهن الغير والاخلاق بالقانون هل الجامعة بها محققون وهل الجاكعة تحقق في الجرائم المالية والارتشاء هناك مؤسسات أوكل لها القانون ذلك كفى من الضحك على الدقون السيد النائب العام يجب أن يتحرك نفتح تحقيق رسمي ودعوى عمومية أما الوزارة فدورها هو مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي والرفع من مستواه وتحصينه من التلاعبات ومن العبتية وتفوير الموارد البشرية والمالية للقطاع
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2 - ديما مغربي السبت 18 غشت 2018 - 23:38
مابالكم باستاذ بجامعة بني ملال حرم طلبة اللوجستيك من التسجيل ببعض الكليات بدعوى انه في عطلة. اذتاخر حصولهم على شهادة النجاح .وبذلك فاتتهم فرصة التسجيل.
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3 - لهيب السبت 18 غشت 2018 - 23:53
بحرقة كبيرة وحزن عميق أقول لو كان البكاء ينفع أو يشفي الغليل لقضيت ما تبقى من عمري في البكاء والنواح على ما آل اليه الوضع في تعليمنا . لكن أكتفي بالقول : لك الله من قبل ومن بعد ياوطني ياوطن الأشراف . ورحم الله التعليم في المغرب . أقول هذا وأنا أتذكر المكانة العلمية الرفيعة التي كانت تحضى بها جامعة فاس وكذا المرتبة المتميزة التي كان يحضى بها أساتذتها في كل الأوساط . صعب أن أضيف شيئا آخر لكن يبقى عزاؤنا في تاريخنا وماضنا دون أن نقطع الأمل في من يصلح أمر مستقبلنا .
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4 - مواطن2 السبت 18 غشت 2018 - 23:54
كيف يفسر نجاح طالب في الامتحان الكتابي لماستر في الحقوق مرتين ورسوبه في الامتحان الشفوي ...وللحقيقة والامانة لم يطلب منه احد شيئا والطالب لم يبحث عن وسيط ...ولكن لما نسمع مثل هاته الاخبار يخيل الينا ان المال اصبح مفتاح كل شيء....للاسف الشديد.
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5 - الدكتوراة الأحد 19 غشت 2018 - 00:00
يجب اعادة اختبار جميع حاملي الشواهد العليا ماستر و الدكتوراه.. والله ميحصلوا حتى على ثلث النقطة المطلوبة... كلهم يعجزون عن تكوين جملة ولا فكرة جديدة ونظرية ولا لا يحسنون الكلام بالعربية الفصحى ولا باللغات الأجنبية ولا حتى الفرنسية... كلهم تينقلوا من google....
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6 - محمد الأحد 19 غشت 2018 - 00:00
المسؤولون على مستوى الجامعة او على مستوى أعلى على علم بمثل هذه الممارسات ، فإذا شاع الخبر و انفظح المستور يقومون "بالتحقيقات" و تحفظ القضية في نهاية المطاف و هكذا دواليك !
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