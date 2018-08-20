توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يظل الطقس حارا بالنسبة لليوم الاثنين، وذلك بالسهول الداخلية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل سوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية ، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية، بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، فيما ستهم أمطار ضعيفة، أو قطرات جد خفيفة بالقرب من السواحل المحيطية والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ نمو سحب غير مستقرة، مرفوقة بأمطار وهبات قوية رعدية تحت البرد، بكل من مرتفعات الأطلس الكبير، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الغربية للأطلس، والمنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، مع تشكل سحب مدارية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية ستهم أقصى جنوب البلاد، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

أما بالنسبة للرياح، فسوف تهب قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي، أو الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 37 و44 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والجنوب الشرقي، وداخل سوس، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و37 درجة بالمنطقة الشرقية، داخل كل من الشاوية، دكالة، الشياظمة، وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 24 و32 درجة بالقرب من السواحل، والمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.