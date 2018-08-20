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حملة للحفاظ على نظافة القصر الكبير أيام العيد

حملة للحفاظ على نظافة القصر الكبير أيام العيد
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 20 غشت 2018 - 07:40

تحت شعار "تصرف بسيط يعني الكثير لبيئتنا"، أطلقت شركة "النظافة sos" بالقصر الكبير، بتنسيق مع المجلس الجماعي للمدينة، حملة تحسيسية للحفاظ على نظافة المدينة طيلة فترة عيد الأضحى.

ويشارك في الحملة، التي انطلقت السبت، رئيس المجلس الجماعي وبعض أعضاء المجلس، إلى جانب الجمعية المغربية لحماية المستهلك وشبكة الجمعيات البيئية بالقصر الكبير.

وسيتم خلال الحملة، التي ستجوب شوارع المدينة، التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على نظافة الأحياء، وإرشادهم إلى كيفية التخلص من النفايات خلال فترة العيد. كما سيتم توزيع أكياس مخصصة للتخلص من النفايات على الساكنة من طرف مستخدمي شركة "النظافة sos " لضمان احترام الأماكن العمومية والبيئة.

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