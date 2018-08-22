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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 22 غشت 2018 - 05:34

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار، وذلك بالسهول الداخلية، وبالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ كالعادة نمو خلايا غير مستقرة، مرفوقة بزخات رعدية مصحوبة بزوابع تحت الرعد وببرد بمرتفعات الأطلس، وبالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد واحتمالا بالريف.

وستهم سحب مدارية مصحوبة بقطرات مطرية ستهم أقصى جنوب البلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل ومصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب وأحيانا بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي أو الغربي عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و12 درجة بالقرب من السواحل، وبالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للبلاد، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وبالسهول الغربية للأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و37 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والشياضمة وسوس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالقرب من السواحل والمرتفعات ومحليا بالمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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