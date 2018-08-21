انقطاع الماء وصيدلية الحراسة يؤرقان القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

يعاني سكان مدينة القصر الكبير من انقطاع الماء هذه الأيام، ومن الطابور الطويل الذي تشهده باب صيدلية الحراسة الوحيدة بالمدينة.

وذكر مواطنون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن أحياء كثيرة بالمدينة شهدت انقطاعا تاما للماء طيلة مساء أمس الاثنين، مشيرين إلى أن الأمر ذاته تكرر اليوم الثلاثاء. ولا يزال الماء منقطعا إلى غاية كتابة هذه السطور.

وأعرب سكان المدينة عن تذمرهم من هذا الوضع، مبدين تخوفهم من أن ينقطع الماء حتى في عيد الأضحى، خصوصا أنهم يكونون في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية يوم العيد.

كما عرفت صيدلية الحراسة بالمدينة ازدحاما رهيبا منذ يوم السبت، نظرا لكونها الوحيدة في المدينة، التي يتجاوز عدد ساكنتها 150 ألفا.

وأفادت تصريحات مواطنين من القصر الكبير أن كثيرا منهم اضطروا إلى الانتقال إلى العرائش من أجل شراء الأدوية نظرا إلى استحالة الحصول عليها في مدينتهم في ظل الازدحام الشديد على تلك الصيدلية.

وكان عدد من المراسلات قد وُجه للجهات المعنية بهذا الخصوص، كما حاول المجلس البلدي للمدينة العمل على إيجاد حل للمشكل، لكن دون جدوى.