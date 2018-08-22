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أرباب حافلات مغربية يرفضون إشهار أسعار التذاكر

أرباب حافلات مغربية يرفضون إشهار أسعار التذاكر
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:28

بين الطمأنة التي حرص المسؤولون عن النقل على بثها خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، بشأن مراقبة الأسعار، وتوفير أجواء ملائمة للمسافرين على متن حافلات النقل الطرقي، وبين ما عاشه المسافرون على أرض الواقع في محطات الحافلات، من معاناة أضحت تتكرر كل سنة، وباتت أبرز عنوان لعيد الأضحى، بوْن شاسع.

على غرار الأعياد السابقة، عرفت أسعار النقل ارتفاعا صاروخيا، خارج الضوابط القانونية؛ فرغم أن أرباب شركات النقل مُلزمون بإشهار تعريفة النقل، حتى يكون المسافرون على بيّنة من الأسعار المطبّقة، فإن الناقلين فضلوا تطبيق الأسعار في سرية تامة، بعيدا عن الشفافية المطلوبة.

هسبريس وقفت، خلال جولة قامت بها في محطة القامرة بمدينة الرباط ليلة يوم الاثنين الماضي، وفي محطة حافلات النقل الطرقي بإنزكان، ليلة أمس الثلاثاء، على أن أرباب حافلات النقل لا يشهرون أسعار التذاكر، ولكي يقارن المواطن بين سعر هذه الشركة وتلك يتوجب عليه أن يسأل الجُباة، وإن كانت الأسعار في النهاية متشابهة.

كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أكد في "تدوينة" نشرها في صفحته على "فيسبوك"، خصصها للحديث عن تسعيرة التذاكر، أنه "تم إلزام الشبابيك بإعلان تسعيرة مختلف الخطوط على واجهاتها تفاديا لأي مشاكل بهذا الخصوص"، لكن أرباب الحافلات ضربوا هذا الإلزام الذي تحدث عنه الوزير عرض الحائط.

ورغم أن وزارة النقل سَعتْ، من خلال مصالحها، بالتعاون مع السلطات المعنية، إلى القيام بزياراتِ مراقبة إلى المحطات الطرقية، فإن هذه الزيارات لم تُفلح في الحد من "التلاعب" بالأسعار، وفق منطق العرض والطلب، ما يجعل المسافرين مضطرين إلى حجز تذاكرهم دون مناقشة السعر، للظفر بمقعد داخل حافلة لقضاء عيد الأضحى عند ذويهم.

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، فقد بلغ عدد الرخص الاستثنائية للحافلات التي سلمتها وزارة النقل خلال الأسبوع الذي سبق العيد 3874 رخصة، مؤكدا أن الرخص لا يتمّ تسليمها إلا بعد مراقبة الحافلة والتأكد من استجابتها لشروط السلامة الطرقية.

"التدوينات" التي نشرها كاتب الدولة المكلف بالنقل في صفحته على "فيسبوك"، والتي حرص فيها على التأكيد على أن أجواء تنقل المسافرين "عادية"، خاصة في المحطة الطرقية الرباط، قوبلت بانتقادات من طرف عدد من المواطنين الذين تجرعوا مرارة السفر في عطلة عيد الأضحى، في أجواء يؤكد الواقع أنها ليست "عادية".

وكتب جواد معلقا على إحدى "تدوينات" كاتب الدولة في النقل: "محطة القامرة مرتع لكل أصحاب السوابق والمتشردين. أقترح عليكم سيدي الوزير الذهاب إليها من أجل حجز تذكرة وستقفون على حجم الفوضى وغياب الأمن..."؛ بينما علق عبد القادر: "لا بد من إعادة النظر في آلية المراقبة..إعلانات وتصريحات المسؤولين في واد، وواقع المواطن في واد آخر".

من جهة ثانية تكشف مناسبة عيد الأضحى ضعفا حادّا على مستوى البنية التحتية والتجهيزات بالمحطات الطرقية في مختلف مدن المملكة؛ في محطة القامرة بالرباط، مثلا، كانت الفوضى سيدة الموقف بامتياز، سواء في القاعة التي توجد بها أكشاك بيع التذاكر، أو في الباحة حيث ترابط الحافلات، رغم أن المحطة توجد وسط عاصمة المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:41
أرباب الحافلات للأسف ولفوا اللهطة والتفنن في مص دم المواطنين في ظل غياب تام للمراقبة
ولكن ذوك الفلوس كيدخلوا عليهم غير نقمة وكل عام كتلقاهم على نفس الحالة
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2 - Kamal Deutschland الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:52
شكرا هسبريس على المبادرات الجريئة التي تتطرق إلى المواضيع التي تهم المواطن بشكل مباشر، وتسلط الضوء على الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع المغربي. مع الأسف الشديد المغرب بلد الفوضى والعشوائية بٱمتياز. ما يقال أمام الكامرات يخالف تماما الواقع. المواطن المغربي إنسان غير سوي لأننا لم نربى بطريقة صحيحة أولا زائد البعد عن الدين ثانيا، حيث المواطن هو الضحية والجلاد في نفس الوقت ولهذا الكل يشتكي من الكل بحيث لن تستطيع فهم مايجري.تجد الشخص يشتكي من شيئ ما ولكن عندما تتاح له الفرصة والله هو يقوم بما كان هو نفسه يشتكي منه.شيئ محزن والله، أمام عدسات الكامرات كل سائقي الحافلات يتحدثون عن الأثمان المعقولة والرحلات المريحة وٱحترام السائق لمدة الراحة وقانون السير، و واقع الأثمنة وحوادث السير تقول عكس ذلك.زائد الأنانية والربح السريع بأي طريقة وأغتنام الفرص وظروف الناس للربح الفاحش.لاضمير ولا إنسانية ولا دولة ولاقانون.
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3 - عيد مبارك الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:52
المغرب اصبح غابة يأكل فيها القوي الضعيف بمباركة المسؤولين طبعا والنظام ككل لا من يحمي الضعفاء في هذا البلد الا الله الذين كان من المفروض ان يحمون الشعب هم نفسهم من يستغلونه لصالحهم كمصدر اقتصاد كالنفط في الدول النفطية!!!!!
والصناعة في الدول الصناعية....!!!!!!
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4 - داوي خاوي الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:58
مول الطاكسي ملي تجلس معه ما يخليش للسليطارات و البوليس و الجوندارم فاعلين تاركين.... و ملي تجي عندوا يقلب عليك ةجهو و بتريبلي عليك المركوب و الطبيب و الخضار و الكزار نفس القصة يسب القطاعات الاخرى و ملي تجي عندو يقطعك......الحاصول الله يعطينا عقلية جديدة فهذا المغرب العزيز
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