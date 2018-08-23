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درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمغرب

درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 23 غشت 2018 - 07:35

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الخميس، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 20 .. 33

بوعرفة 21 ..27

الحسيمة 22 .. 28

تطوان 20 .. 28

سبتة المحتلة 22 ..27

مليلية المحتلة 23 .. 29

طنجة 22 .. 35

القنيطرة 21 .. 30

الرباط 21 .. 31

الدار البيضاء 21 .. 29

الجديدة 21 .. 29

سطات 20 .. 35

آسفي 20 .. 33

خريبكة 20 .. 35

بني ملال 22 .. 35

مراكش 24 .. 38

مكناس 23 .. 36

فاس 24 ..37

إفران 13 .. 28

تاونات 24 .. 35

الرشيدية 25 .. 33

ورزازات 22 .. 38

أكادير 16 .. 26

الصويرة 16 .. 24

العيون 20 .. 35

السمارة 23 .. 40

الداخلة 20 .. 29

أوسرد 30 .. 43

لكويرة 21 ..27

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