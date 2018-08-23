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كُتّاب وآراء
زيارات تضامنية ومشاريع تنموية بالحوز والرحامنة
أعطيت بمناسبة عيد الأضحى والذكرى 65 لثورة الملك والشعب والـ55 لعيد الشباب انطلاقة مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية بإقليمي الحوز والرحامنة بجهة مراكش أسفي.
وفي هذا الإطار، وبمناسبة عيد الأضحى، قام عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، مع وفد مرافق، بزيارة قرية الأطفال النموذجية SOS بأيت اورير، لتهنئتهم بهذه المناسبة الدينية.
وتفقد عامل إقليم الحوز ورش بناء الثانوية الإعدادية بجماعة اوكايمدن، الذي يدخل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بمبلغ 8 مليون و100 ألف درهم، وسيساهم في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفتاة القروية على متابعة دراستها في أحسن الظروف.
كما أشرف المسؤول المذكور على زيارة ميدانية إلى ورشي بناء وتجهيز ملحقة دار الطالب التوامة ودار الطالب زرقطن، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعتين الترابيتين المذكورتين، واللذين بلغت تكلفتهما 2 مليون و300 ألف درهم.
أما عزيز بوينيان، عامل عمالة إقليم الرحامنة، فأشرف رفقة عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات إعلامية وجمعوية على حفل تدشين دار الشباب بحي الشعيبات ببن جرير، وخمس مركبات سوسيو رياضية بجماعة سبت لبريكيين، وحديقة على جنبات وادي بوشان، وأخرى بسيدي بوعثمان، تتوفر على ملعب للقرب وفضاء للأطفال ومدرجات لمسرح الشارع، بالإضافة إلى منصة لـ"الويفي" "WIFI" وشحن الهواتف، مع افتتاح أبواب فضاء المبادرات النسائية بتدشين سوق تضامني.