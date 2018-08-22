القوات الملكية الجوية تنظم استعراضا جويا بالمضيق

هسبريس - و.م.ع

تخليدا للذكرى الـ 55 لميلاد الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تشارك القوات الملكية الجوية في احتفالات هذه المناسبة باستعراض جوي، يوم غد الخميس، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال على مشارف شاطئ المضيق.

وحسب بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ستقوم بإحياء هذا الاستعراض الجوي، الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية.