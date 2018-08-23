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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حارا إلى حار بالسهول الداخلية.
وتتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بأمطار جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية.
كما سيلاحظ نمو سحب غير مستقرة، مرفوقة برعد وزخات مطرية محلية بشرق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبالمنطقة الشرقية.
عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صحوة نسبيا بباقي الأرجاء الأخرى.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، معتدلة القوة شرقية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بالقرب من السواحل، وبالمرتفعات وبالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للبلاد، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي الجهات الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و39 درجة بشمال كل من الاقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، وبالسهول الشمالية الغربية، وبسوس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 27 و32 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية وبالمرتفعات .
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.