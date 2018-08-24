درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة في المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 20 -35

بوعرفة 20-33

الحسيمة 21- 29

تطوان 18-32

سبتة المحتلة 18- 30

مليلية المحتلة 21 -33

طنجة 21- 37

القنيطرة 21 -31

الرباط 20- 30

الدار البيضاء 20- 28

الجديدة 20 -31

سطات 20-36

آسفي 20-34

خريبكة 21 -37

بني ملال 22 -36

مراكش 23 -39

مكناس 22 -37

فاس 23-38

إفران 14 - 30

تاونات 23 -35

الرشيدية 22 - 33

ورزازات 21 - 36

أكادير 18 -29

الصويرة 17-30

العيون 20-36

السمارة 24 -41

الداخلة 21- 29

أوسرد 33-45

لكويرة 22-34