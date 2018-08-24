24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حينما طالبت بالتجنيد الإجباري للشباب (5.00)

  2. منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته (5.00)

  3. "المش" و"بيضي" يزرعان الفوضى والرعب وسط سكان الدار البيضاء (5.00)

  4. شبابٌ بأحياء طنجة يضاعفون بهجة العيد بديكورات واحتفالات جماعية (5.00)

  5. عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة في المملكة

درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة في المملكة

درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 24 غشت 2018 - 07:56

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 20 -35

بوعرفة 20-33

الحسيمة 21- 29

تطوان 18-32

سبتة المحتلة 18- 30

مليلية المحتلة 21 -33

طنجة 21- 37

القنيطرة 21 -31

الرباط 20- 30

الدار البيضاء 20- 28

الجديدة 20 -31

سطات 20-36

آسفي 20-34

خريبكة 21 -37

بني ملال 22 -36

مراكش 23 -39

مكناس 22 -37

فاس 23-38

إفران 14 - 30

تاونات 23 -35

الرشيدية 22 - 33

ورزازات 21 - 36

أكادير 18 -29

الصويرة 17-30

العيون 20-36

السمارة 24 -41

الداخلة 21- 29

أوسرد 33-45

لكويرة 22-34

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.