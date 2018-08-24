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درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة في المملكة
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 20 -35
بوعرفة 20-33
الحسيمة 21- 29
تطوان 18-32
سبتة المحتلة 18- 30
مليلية المحتلة 21 -33
طنجة 21- 37
القنيطرة 21 -31
الرباط 20- 30
الدار البيضاء 20- 28
الجديدة 20 -31
سطات 20-36
آسفي 20-34
خريبكة 21 -37
بني ملال 22 -36
مراكش 23 -39
مكناس 22 -37
فاس 23-38
إفران 14 - 30
تاونات 23 -35
الرشيدية 22 - 33
ورزازات 21 - 36
أكادير 18 -29
الصويرة 17-30
العيون 20-36
السمارة 24 -41
الداخلة 21- 29
أوسرد 33-45
لكويرة 22-34