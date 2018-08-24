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الرئيسية | جهات | إشادة بمواجهة رجال النظافة لنفايات العيد بالبيضاء

إشادة بمواجهة رجال النظافة لنفايات العيد بالبيضاء

إشادة بمواجهة رجال النظافة لنفايات العيد بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 24 غشت 2018 - 21:15

في الوقت الذي عرفت فيه بعض الأحياء والشوارع بالدار البيضاء تكدسا للنفايات تزامنا مع أيام عيد الأضحى، فإن بعض الأحياء والمقاطعات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تمكنت من أن تتلافى هذه الوضعية المقلقة بفضل رجال النظافة الذين لعبوا دورا كبيرا من أجل القضاء على أطنان النفايات التي ينتجها السكان بهذه المناسبة الدينية.

وشهدت مقاطعات سيدي مومن وسيدي للبرنوصي وعين الشق قيام عمال النظافة بمجهود كبير، إذ عملوا على مواجهة أطنان النفايات التي خلفّها سكان المقاطعات سالفة الذكر خلال مناسبة عيد الأضحى.

ونوّه فاعلون جمعويون ومنتخبون بالدور الكبير الذي قام به رجال النظافة، حيث أبانوا عن مجهود لافت وتمكنوا من إعادة الوضع كما كان قبل العيد.

واعتبر رئيس مقاطعة سيدي مومن أن ما قام به هؤلاء العمال يستحق التنويه؛ وهو الأمر نفسه الذي سار عليه رئيس مقاطعة عين الشق، فيما نشر عدد من الفاعلين الجمعويين تدوينات تشيد بهذا الدور في الوقت الذي كانت فيه الأسر تحتفل بالمناسبة رفقة أبنائها.

وجندت الشركة المفوض لها تدبير القطاع على مستوى المقاطعات المذكورة ما يزيد عن 300 مستخدم من عمال الكنس اليدوي والآلي على مستوى سيدي مومن، كما جرى رش ألف كيلوغرام من مادة الكلور.

واستجابت الشركة للالتزامات التي وضعها مجلس مدينة الدار البيضاء في هذه المناسبة؛ وهو ما مكنها من التغلب على أطنان النفايات وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأكد مسؤول بالشركة أن رجال النظافة قاموا بدور كبير للحد من انتشار النفايات، وفق البرنامج المسطر مع مجلس العاصمة الاقتصادية للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - moha الجمعة 24 غشت 2018 - 21:22
تحية تقدير واجلال ل ناس النطافة والله الي كيقومو بوجهود جبار باش ينقيو لينا زبانا الله يسمح لينا منهم وعواشركم مباركة
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2 - ابن بطوطة الجمعة 24 غشت 2018 - 21:30
تحية لكل عمال النظافة خاصكم بريم في هد الشهر و تستاهله.ولولاكم لغرقت العاصمة الاقتصادية في بحر من الازبال .شكرا عمال النظافة
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9
3 - fox الجمعة 24 غشت 2018 - 21:33
نعم تحية تقدير وإجلال لعمال النظافة على تفانيهم واخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة فيتعين على القطاع الوصي الالتفات إليهم وتحسين أوضاعهم فإنهم يستحقون
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4 - زهرة الجمعة 24 غشت 2018 - 21:47
تحية إجلال وتقدير لهؤلاء الرجال. خادم الناس سيدهم. لولاهم لغرقنا في النفايات والازبال والأمراض. . .
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7
5 - تحية الجمعة 24 غشت 2018 - 21:48
تحية لرجال النظافة الذين ينظفون نفاياتنا في الوقت الذي يستمتع فيه الناس بشي اللحوم ويلتقون بأهاليهم
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4
6 - soufiane الجمعة 24 غشت 2018 - 21:51
تبارك الله عليهم رجال تدخلات في الوقت المناسب ووجودهم ملموس في الشارع
شكرًا لكم
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4
7 - سلمى الجمعة 24 غشت 2018 - 21:54
انا كنحترم دوك الناس بزاف.و ياريت تكون الأجرة ديالهم فالمستوى حيت كيستحقو.و من هاد المنبر كنتمنى يفرضو غرامة مالية على اللي كيخرج الزبل و كيلوحو حدا ديور عباد الله
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8 - سعيد الجمعة 24 غشت 2018 - 22:08
تحية و تقدير لهم و لمجهودهم الجبار رغم راتبهم الحكار
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9 - غيور عن وطنه الجمعة 24 غشت 2018 - 22:08
نعم تحية لعمال النضافة بالمجهود الدين قاموا به لإعادة المدينة كما كانت عليه قبيل العيد ولكن حبدا لو كانت مكافئتهم ماديا حثى تكتمل الفرحة أكثر
تحية مرة أخرى لعمالنا و الأطر الساهرة على ذلك
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