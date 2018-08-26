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الرئيسية | جهات | لسعة عقرب تُشعل الغضب ضد وزارة الصحة في إقليم زاكورة

لسعة عقرب تُشعل الغضب ضد وزارة الصحة في إقليم زاكورة

لسعة عقرب تُشعل الغضب ضد وزارة الصحة في إقليم زاكورة
محمد آيت حساين
الأحد 26 غشت 2018 - 00:00

نظمت تنسيقية آيت غيغوش، موقع النقوب، بإقليم زاكورة، مساء السبت، وقفة احتجاجية ضد ما وصفته بالوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة، خصوصا مع انتشار لدغات الأفاعي والعقارب بالمنطقة، وتسجيل غياب الأمصال المضادة لهذه اللدغات.

وحسب الداعين إلى هذه الوقفة، فإن خروج مناضلي تنسيقية آيت غيغوش جاء بعد وفاة طفلة صغيرة بسبب لسعة عقرب، وتسجيل العشرات من ضحايا الأفاعي والعقارب منذ بداية الصيف الحالي، دون توفير الأدوية الخاصة بهذه السموم بمستوصف النقوب، الذي يغطي ساكنة تعدادها 20 ألف نسمة.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية تطالب وزارة الصحة بضرورة انتشال القطاع من التهميش الذي يئن تحت وطأته منذ سنوات، مشيرين إلى أن القطاع الصحي بالمنطقة يعاني مجموعة من المشاكل والمعيقات. وأضافوا أن الوزارة مدعوة إلى التدخل لإصلاح القطاع وانتشاله من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها.

حسن آيت أوجابر، وهو فاعل جمعوي وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الوقفة، التي حضرها العشرات من أبناء النقوب والنواحي، لا تعدو أن تكون رسالة تحذيرية الى المسؤولين، خصوصا مسؤولي وزارة الصحة، من أجل الإسراع بإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وأوضح آيت أوجابر أن هذه الوقفة الاحتجاجية فرصة عبر من خلالها المحتجون عن سخطهم على تردي الخدمات الصحية، ومطالبتهم بوقف سياسة التهميش، التي يمارسها "المخزن" في حق المواطنون العزل، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يجب أن يكون أول ملف يشتغل عليه عامل إقليم زاكورة الجديد.

وقد حاولت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكورة عدة مرات لأخذ تعليقه، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حمودي الأحد 26 غشت 2018 - 00:11
هناك غضب عارم في جميع انحاء المغرب ضد وزارة الصحة بسبب الخدمات المتردية الميزانية اللي يعطيوها لقطاع الصحة تيعطيوها للافارقة وينظمو بيها المهرجانات اخر فضائح وزارة الصحة هو الخبر المنتشر بالفيسبوك لفتاة دهبت يوم التلاتاء للمستشفى الجامعي بفاس واخبروها ان الاطباء كونجي وان الجميع في عطلة (تورة الملك والشعب وعيد الشباب وعيد الاضحى ويومي السبت والاحد بالاضافة الى الكونجيات) وقالولها ترجع يوم الجمعة ولكن القدر لم يسعفها وتوفيت يوم الجمعة وصور دفنها متواجدة بالفيسبوك
ما بغيناش المهرجانات بغينا مستشفيات
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22
2 - الفقير الأحد 26 غشت 2018 - 00:20
الدولة تنصلت من مسؤوليتها اتجاه الصحة والتعليم ويجب على الشعب ايجاد حل مع الحكومة البئيسة
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16
3 - الصادقي نادية الأحد 26 غشت 2018 - 00:21
مناطق المغرب الغير النافع لا حق لهم لا في المستشفيات و الجامعات و الطرق السيارة و القطارات فائقة السرعة من تيجفي و ترامواي و غيرها من المهرجانات.. نسعى ايضا ليكون لنا مهرجانا للسينما و لموازين و لصناعة الطائرات و الله لا يضيع اجر من عمل صالحا...و من قام ببناء مطار بنى الله له مطارا في الجنة او شاطو كبير او غيره من المتع الدنيوية الزائلة...نطالب ببناء مستشفى و جامعة و مصانع للسيارات و البوارج و ايضا بمسرح كبير من نوع الوبرا و ايضا نريد معاهد فرنسية و انجليزية و امركية و اسبانية و تركية و مصرية و المانية و ايطالية...و مدارس مع النورسات و الميتريسات بلغة اجنبية كيفما كانت و لا سيما الصينية او الروسية...كما نطالب بالشغل و فتح قنوات للعبور الى الضفة الاخرى مجانا و بالربط بالانترنيت عالي الصبيب و بمغازات لبيع العطور الباريسية و الكوستيرات اللندنية و القبعات الامريكية...
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15
4 - الجهد الأحد 26 غشت 2018 - 00:24
لقد عانى الجنوب الشرقي او ما يسمونه بالمغرب غير النافع التهميش والتفقير لسنوات طويلة والذي لا يعرفونه الا في نهب خيراته الطبيعية من معادن نفبسية وغيرهاوقد حان الوقت لتغيير هذا الاقصاء المقصود في جميع المجالات
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10
5 - المغرب وفنزويلا !!!! الأحد 26 غشت 2018 - 00:38
أظن انه لو بقي الحال في المغرب على ما هو عليه في السنوات القادمة، سنشهد هجرة جماعية كالتي تعرفها فنزويلا الان من المغرب الى دول الجوار الاروبي.
في فنزويلا كما في المغرب المسؤولون في حالة إنكار تام ان هناك مشاكل اجتماعية طارئة وان الامر خطير لا يحتمل. الوضع كارثي على كل الاصعدة حسب التقارير الدولية والحلول الترقيعية صارت غير مجدية.
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5
6 - المحتار الأحد 26 غشت 2018 - 00:39
ما هي الميزانية في حق وطن يستوجب تزود المناطق المحتملة للدعات العقارب و الأفاعي. إنها ميزانية لا تأثير لها على ميزانية الدولة. يكفي تجهيز الجهة المحتملة (هذا سهل بإحصاء صغير يقوم به تقني في الوزارة)، ب 100 مصل و كل المناطق المحتملة في الجهة بهذه الحالات ب 4 أمصال مع تجهيزه بثلاجة صغيرة ب 1700 درهم للواحدة. الميزانية لن تفوق 4 ملايين درهم في السنة لتغطي كل المناطق المعروفة بالمشكل إحصائيا و هذا يعني 4،5 شهر في السنة فقط. هل الوزارة المعنية ليست لها المقومات البشرية لحل هذا المشكل السهل.
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7 - Hamido الأحد 26 غشت 2018 - 00:48
احسن ما قامت به حكومة الذئاب الملتحية انها ايقضت المغاربة من سباتهم الطويل.والآن الاحتجاجات في كل مكان صبحة وعشية.
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8 - wood الأحد 26 غشت 2018 - 00:49
من خلال هذه المظاهرات أو الوقفات الإحتجاجية التي تتقام هنا او هناك للتعبير عن الغضب او عن مطالب اجتماعية يتضح جليا الهدف الحقيقي من وراء التجنيد الإجباري . فكل هذه الانشطة تكون في الغالب مؤطرة من طرف شباب واعي . فالمخزن يعرف ان الإستمرار في الزج بالنشطاء في السجون ستكون له انعكاسات سلبية على صورته و بالتالي سيتم التغطية على هذا الامر بالتجنيد الإجباري لمعاقبة هؤلاء النشطاء . و خلال هذا التجنيد سيسعى الى تحطيم نفسيتهم و عزيمتهم و يلقي بهم في الشارع . ففي السنوات الاخيرة لوحظ سخاء منقطع النظير من طرف القضاء في الاحكام السالبة للحرية و غالبا لأسباب تافهة يقابله العفو على المئات في كل مناسبة بهدف تحويل اكبر نسبة من المغاربة من خريجي السجون و أصحاب السوابق لتدجينهم !!!
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