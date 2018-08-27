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الرئيسية | جهات | الحموشي يُجري تغييرات وتنقيلات مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء

الحموشي يُجري تغييرات وتنقيلات مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء

الحموشي يُجري تغييرات وتنقيلات مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 26 غشت 2018 - 23:00

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأيام الماضية، حركة تنقيلات في صفوف مسؤولي الأمن بالدار البيضاء وإعادة ترتيب بعضهم، في خطوة تروم تعزيز الأمن بالعاصمة الاقتصادية وخلق دينامية على مستوى المدينة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحبيب الخراف، رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي، جرى تنقيله من لدن مصالح المديرية العامة إلى المنطقة الإقليمية أنفا بالدار البيضاء.

وعوّض الخراف على رأس منطقة أنفا حميد البحري، نائب والي أمن الدار البيضاء، الذي تروج بعض الأنباء عن كونه مرشح لشغل منصب والي الأمن، بالنظر إلى ما راكمه من تجربة بالمدينة وخبِر أحياءها والمناطق السوداء بها.

وحلّ مكان الحبيب الخراف، بحسب المصادر نفسها، عبد الإله السيبة الذي كانت المديرية العامة قد عيّنته على رأس أمن مولاي رشيد خلفا للعميد سعيد آيت التومي.

وأكدت مصادر الجريدة أن المنطقة الأمنية بمولاي رشيد، التي تعد من البؤر السوداء بالعاصمة الاقتصادية، خاصة أن بعض الأحياء فيها على غرار "الهراويين" تعرف انتشار بيع المخدرات وعمليات السرقة والاعتداءات في واضحة النهار، جرى تعيين عميد بها قادم من مدينة مكناس.

كما جرى تنقيل العميد المركزي الذي كان يشرف على المنطقة الأمنية ببنمسيك سيدي عثمان، حيث عُيّن العميد المركزي محمد بن داني خلفا له على رأس المنطقة؛ فيما ينتظر، حسب مصادرنا دائما، أن تشهد بعض المناطق الأمنية بالدار البيضاء بدورها تغييرات على مستوى مسؤوليها.

وتأتي هذه العملية، التي أشرفت عليها مديرية عبد اللطيف الحموشي، في إطار بعث دينامية جديدة على مستوى المناطق الأمنية بالدار البيضاء، وكذا استكمالا لحركة التنقيلات التي سبق للمديرية أن أعلنت عنها سابقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الأحد 26 غشت 2018 - 23:11
سي الحموشي خاصك تعمل شي تغييرات عندنا في مدينة الجديدة
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2 - mingo الأحد 26 غشت 2018 - 23:12
انقدو مولاي رشيد فقد اشتد الوباء
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3 - casaoui الأحد 26 غشت 2018 - 23:21
أتمنى أن تشمل هده التغيرات كذلك درب السلطان الفداء حيث عدم الإستجابة الأمن للنداء الساكنة حين المنادات على القسم المختص بالشكايات ويكتفون بالرد عبر الهاتف دون الحضور للرفع الضرر
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4 - الظلمي بوخبزة الأحد 26 غشت 2018 - 23:22
الدخول المدرسي هاجس كبير للجميع خاصة بعد مصاريف عيد الأضحى وعطلة الصيف .. كان الله في عون عباده وأعانهم على تربية وإعالة ابنائهم.
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5 - اسبانيا الأحد 26 غشت 2018 - 23:22
كم هو المغرب بحاجة لمثل هذا الرجل.لكن اليد الواحدة لا تصفق لكنها تصرفق. مع الاسف مازالت قصيرة لتصل للاعلى نرجوا لك التوفيق السيد الحموشي والسيد فوزي لقجع ونعم الرجال المخلصين لهذا البلد
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6 - مترشح مباريات الشرطة الأحد 26 غشت 2018 - 23:39
المرجوا من السيد المدير العام مراجعة ملفات مترشحي الامن لمباراة 2015 وخصوصا اولائك اللذين توصلوا باوراق من الخزينة العامة تثبت رقم التأجير كحراس متدربين مع العلم انهم لم يلجوا التكويين و عندما يتقدمون لمبارايات لاحقة سنوات 2016و 2017 و 2018 لا يتم استدعائهم لاجتياز الكتابي على عكس بقية المواطنين .حتى اسمائهم لا توجد بالنظام المعلوماتي للمترشحين للامتحان الكتابي كمن لم يتقدم بملف ترشحه من الاصل.
المرجوا الانصاف لوجه الله تعالى ليرجع الحق لاصحابه
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7 - Wislani الأحد 26 غشت 2018 - 23:43
الأمن أمان وبالأمن تستقر نفسية المواطن ...ولتزيد أستقرارا ..يلزم توفير الامن الصحي والامن التعليمي والأمن الغذائي.. والأمن الامني حتى تكتمل المنظومة الامنية اللازمة.
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