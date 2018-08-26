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"أطفال الصفيح" بالبيضاء يستفيدون من مخيم صيفي

"أطفال الصفيح" بالبيضاء يستفيدون من مخيم صيفي
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 26 غشت 2018 - 19:20

استفاد أطفال دور الصفيح بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء من مخيم صيفي بشاطئ سيدي رحال، نظمته جمعية مغرب التنمية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.

وتمكن الأطفال البالغة أعمارهم من 7 إلى 14 سنة ذكورا وإناثا، طوال هذه الفترة، من الاستفادة من مجموعة من الورشات الفنية كالرسم وطي الورق وتعلم اللغات الحية وفنون الخط العربي، دون إغفال الأنشطة التربوية كاللوحات التعبيرية والأنشودة والغناء والمسرح وتعليم الموسيقى، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والسباحة.

واستحسنت أسر الأطفال المستفيدين هذه الخطوة، خاصة أنه جرى الالتفات إلى فئات معوزة، يكون التخييم آخر اهتماماتها في ظل ظروف المعيشة الصعبة.

وشهدت هذه الفترة التخييمية عدة زيارات؛ من بينها زيارة وفد من المركز اللغوي الأمريكي بدعم من السفارة الأمريكية بالرباط في إطار برنامج "اكتشافاتي الصيفية"، ثم زيارة المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة على عمالتي عين الشق الحي الحسني وإقليم النواصر.

ونوّهت مختلف الفعاليات الجمعوية والأطر التي شاركت في المخيم المذكور من مناطق أخرى بهذه المبادرة، وبرغبة الأطفال في الاستفادة من الورشات المنظمة، والذين أبانوا عن تفوقهم في بعض الأنشطة المشتركة التي تم تنظيمها بين جمعية مغرب التنمية وجمعيات أخرى بالفضاء نفسه.

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