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الرئيسية | جهات | كشافة مغاربة يشاركون في مخيم عربي بالجزائر

كشافة مغاربة يشاركون في مخيم عربي بالجزائر

كشافة مغاربة يشاركون في مخيم عربي بالجزائر
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 27 غشت 2018 - 08:35

تشارك جمعية الكشفية الحسنية المغربية في فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ32 بالجزائر، خلال الفترة الممتدة من 25 غشت الجاري إلى 5 شتنبر المقبل، إلى جانب عدة بلدان أخرى كالأردن وتونس وقطر وعمان ولبنان وفلسطين والسودان ومصر والسعودية.

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة التربوية 11 مشاركا ومشاركة من مدن أكادير والرباط واشتوكة آيت باها.

ويهدف هذا اللقاء، وفقا لحفيظ اليعقوبي، القائد الكشفي المفوض الجهوي في الإدارة والإعلام بسوس ماسة، إلى "تبادل الخبرات والتجارب بين الكشافة والقادة العرب، والتعريف بالحركة الكشفية ومناهجها التربوية، واكتساب القيادات القدرة على تنظيم وإدارة التجمعات الكشفية الكبرى، بالإضافة إلى اكتشاف معالم ومؤهلات دولة الجزائر".

ويشمل برنامج هذا اللقاء العربي سلسلة من الأنشطة التوعوية والخرجات والرحلات وألعاب التحدي ومسابقات بحرية واليوم العربي والمنتدى الكشفي التاسع عشر لعرفاء الطلائع والمنتدى الكشفي السابع للقادة"، وفقا للمتحدّث ذاته.

وشهد اليوم الأول من هذا العرس الكشفي حضور كل من القائد أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، والدكتور عاطف عبد المجيد، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وعدد من ممثلي ورؤساء الجمعيات الكشفية ووسائل إعلام جزائرية وعربية ودولية.

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