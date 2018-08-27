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كُتّاب وآراء
لفتيت ينصب لحلو واليا على جهة مراكش أسفي
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالمدينة الحمراء، حفل تنصيب كريم قسي لحلو، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة مراكش أسفي، وعاملا على عمالة مراكش.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير لحلو على الثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة بتعيينه واليا على الجهة، مؤكدا على أهمية العمل بتشاور مع المنتخبين وكافة المتدخلين بالجهة من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية.
وأكد لفتيت على العناية المولوية السامية التي تحظى بها هذه الجهة التي تشكل فضاء لمؤتمرات عالمية تجتمع فيها حضارات وثقافات متعددة، وتؤخذ فيها توصيات مهمة تعود بالنفع على المجتمعات العالمية، على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشار الوزير نفسه إلى أن جهة مراكش حظيت بتنصيب واحد من أفضل الأطر، لما يملكه من خبرات ومهارات في مجال تحفيز الاستثمار والإدارة الترابية، مع نكران الذات والعمل الميداني من أجل تطوير وتحسين ظروف عيش المواطنين.
يشار إلى أن كريم قسي لحلو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والميكروتكنيك ببزونسون بفرنسا، وبدأ مساره المهني كمهندس دولة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن سنة 1995، وعين في ماي 2002 مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس- ماسة- درعة.
ونصب كريم قسي لحلو سنة 2006 عاملا على إقليم إفران، ثم عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي ماي 2012 عيّن على رأس عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا؛ وبعد ذلك نصب عاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية بتاريخ 6 فبراير 2016.
وجرى حفل التنصيب بحضور قضاة وعمال أقاليم الجهة ورؤساء الهيئات المنتخبة، إلى جانب برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلي السلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية.