توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للمملكة، وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية خلال الليل والصباح وستستمر خلال النهار.

وسيلاحظ انتشار سحب غير مستقرة ستعطي بعض الأمطار والزخات العاصفية وهبات قوية تحت العواصف شمال المنطقة الشرقية وبالجهة الشرقية للواجهة المتوسطية، مع سحب ضعيفة الاستقرار بالمرتفعات.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 45 بالجنوب الشرقي وجنوب والأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بالسهول غرب الأطلس، وما بين 27 و32 درجة بالقرب من السواحل. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين العيون والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل