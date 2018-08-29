24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء يفتح ملف صراع رجال أعمال بالبيضاء
- اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة
- جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات
- سلطات مكناس تجهض مسيرة مطالبة بالكهرباء
- فضائح جنسية تضرب أزيد من 76 برلمانيا أمريكيا
جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)
خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)
- عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى - (118)
- الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد - (94)
- القضاء الفرنسي يُخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية - (93)
- تأخُّر البواخر ينغصّ على أفراد الجالية زيارة المغرب بالسيارات - (91)
- الداودي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر المغرب .. ولا مقارنة مع ألمانيا - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للمملكة، وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية خلال الليل والصباح وستستمر خلال النهار.
وسيلاحظ انتشار سحب غير مستقرة ستعطي بعض الأمطار والزخات العاصفية وهبات قوية تحت العواصف شمال المنطقة الشرقية وبالجهة الشرقية للواجهة المتوسطية، مع سحب ضعيفة الاستقرار بالمرتفعات.
وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 45 بالجنوب الشرقي وجنوب والأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بالسهول غرب الأطلس، وما بين 27 و32 درجة بالقرب من السواحل. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين العيون والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل