24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الفرنسي يثمن جودة العلاقات مع المغرب
- القضاء يفتح ملف صراع رجال أعمال بالبيضاء
- اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة
- جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات
- سلطات مكناس تجهض مسيرة مطالبة بالكهرباء
جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)
خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)
- عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى - (117)
- الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد - (93)
- تأخُّر البواخر ينغصّ على أفراد الجالية زيارة المغرب بالسيارات - (81)
- "الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش - (73)
- رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الداودي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر المغرب .. ولا مقارنة مع ألمانيا
أكّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أن "الصورة التي نقدّم بها بلدنا ليست نفسها التي يرانا عليها الآخر، لأن صورة المغرب جيّدة جدا"، وزاد: "من المفروض أن نقارن البلدان بمستوى تقدّمها، وبالتالي ينبغي مقارنة المغرب ببلدان إفريقية أخرى، وليس مع ألمانيا وغيرها".
وأضاف المتحدث ذاته، خلال إشرافه على تنصيب عبد الحميد الشنوري عاملا جديدا على إقليم خريبكة خلفا لعبد اللطيف شدالي، أن "المغرب دولة محترمة ومستقرة وغنيّة بشبابها وأفكارها ولها مستقبل زاهر"، مردفا: "بلادنا تتقدّم رغم المشاكل التي تعرفها على غرار جميع الدول، سواء تعلق الأمر بمشكل البطالة أو غيره".
وبحضور الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، قال الداودي: "المغرب مقبل على إصلاحات جذرية في ظل وجود تحديات كبرى، ونجاحه يقتضي انخراط الجميع في هذه الأوراش".
وجاء في كلمة المسؤول الوزاري ذاته أن "التنافسية لا ينبغي أن تقتصر على المقاولة فقط، بل من المفروض أن تشمل الإدارة أيضا، فإن لم تكن هذه الأخيرة في مستوى التحديات فلا يمكن للمقاولة أن تعيش أو تحقق أهدافها، وبالتالي فإن الإدارة جزء من الاقتصاد، خاصة على مستوى تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار".
وفي حديثه عن المسؤوليات على المستوى الجهوي والإقليمي، أشار الداودي إلى أن "من المطلوب أن تكون المؤسسات على مستوى جهة بني ملال خنيفرة قادرة على تدبير الشأن المحلي، وتقريب الحلول والقرارات من المشاكل المحلية، ووضع قضايا الشباب في صلب النموذج الاقتصادي الجديد، والنهوض بالشغل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية".
ودعا الوزير عامل إقليم خريبكة الجديد إلى ضرورة "العمل والاستمرار في تأهيل المجال الترابي بالإقليم، اجتماعيا واقتصاديا، والإشراف على تنفيذ برامج الحكومة، والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمدى تقدّم وتنفيذ البرامج الاجتماعية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "هناك مشاريع كثيرة، لكن على مستوى التنفيذ والمتابعة فهي متأخرة بشكل كبير، وفي العديد من المجالات".
وشدّد الداودي على ضرورة "الإنصات والتبادل والتعاون والتشاور بين الجميع، في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، لأن المغرب دولة القانون، ومن المطلوب الالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، مضيفا أن "العامل الجديد في حاجة إلى المساعدة والتعاون والدعم من كلّ من يحمل فكرة جديدة؛ ولا ينبغي لأي كان احتقار أفكاره".
وبعد أن نوّه الوزير المنتدب بما قام به عبد اللطيف الشدالي خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية بعمالة خريبكة، أشار إلى أن "باب العامل الجديد سيكون مفتوحا من أجل الاستماع إلى الأفكار الجديدة التي يُمكن أن تساعده في أداء مهامه، على اعتبار أن البلدان تتقدّم وتتطور بسرعة بفضل الأفكار الجديدة، أما القديمة فهي متاحة للجميع".
وجرى تنصيب عبد الحميد الشنوري، زوال اليوم، أمام والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، والعامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وقائد الحامية العسكرية لبني ملال، والقاضي الشرعي، ورئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيسَي المجلسين الإقليمي والجماعي لخريبكة.
يُشار إلى أن عبد الحميد الشنوري من مواليد 1960 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، وشهادة الدراسات العليا في القانون المدني، خريج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وحاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وقبل أن يعيّنه الملك محمد السادس عاملا على إقليم خريبكة تقلّد عددا من المناصب، من بينها رئيس أمن إنزكان وأكادير، ووالي أمن تطوان، ومدير الاستعلامات العامة، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
on a laisse le maroc a la mafia .
si il y aura une guerre soyez sur que nous serons avec l ennemi.
merci chere mafia
فخمة وامتيازات سخية وخدم وحشم
و وزراءنا بالمغرب لا يحاسبون لا على أخطائهم ولا أخلاقهم بل يتقاضون تقاعدهم و لهم امتيازات مدى الحياة
هذه رؤية السي الداودي المعتمدة على السنطيحة البيجيدية..
أما رؤية الذين سيقال عنهم عدميين والمعتمدة على الواقع: "المغرب دولة محرومة من شبابها العاطل والمعطل ..وليس لها مستقبل مع حكومة العثماني..".
لمفروض أن يكون هذا الوزير خارج اللعبة السياسية وهو الآن ينصب عاملا ويعطي أراء خاطئة وبأن المغرب بخير ومخاصو حتى خير .وقد كان هو السبب في ال زيادة في الأسعار لذا فلا داعي لتدخلك
من المطلوب أن تكون المؤسسات على مستوى جهة بني ملال خنيفرة قادرة على تدبير الشأن المحلي، وتقريب الحلول والقرارات من المشاكل المحلية، ووضع قضايا الشباب في صلب النموذج الاقتصادي الجديد، والنهوض بالشغل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية"
ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي
"المغرب مقبل على إصلاحات جذرية في ظل وجود تحديات كبرى، ونجاحه يقتضي انخراط الجميع في هذه الأوراش".
اظن ان هذا السيد قدم استقالته اليس كذلك > ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي
we are people of Morocco, and we know the reality more than you
if you have a new vision or strategy to develop our country, it will be great, but your propaganda is just Lies
and we will not belive your lies
نحن نعلم ان المانيا تسبقنا بسنوات ضوئية و لكن السنا بشرا مثلهم لنا عقول ايضا السنا بلدا كبيرا غنيا بتاريخه الامبراطوري الكبير و غنيا ايضا بثرواته المختلفة و بشبابه و موقعه المتميز اليست كل هذه الموارد كافية لنقارن انفسنا فقط بدول الجوار كاسبانيا و البرتغال اليس من حقنا ان نتساءل لماذا دولة فقيرة اوروبيا بحجم البرتغال اقتصادها يعادل اربع مرات المغرب اليس من حقنا ان نتسائل لماذا الناتج القومي الاسباني هو 2000 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار للمغرب هل عجزنا ان نحقق و لو ربع الناتج القومي الاسباني اي 500 مليار دولار او حتى 10% من ناتجها اي 200 مليار دولار ماذا يوجد في اسبانيا التي تاكل من بحارنا و لا يوجد عندنا هل لاسبانيا مثل فوسفاطنا و ذهبنا و حديدنا و بحارنا و الطاقة الشمسية من صحارنا
لقد كنتم و لا زلتم افضع حزب تولى الحكم حيث اجهزتم على كل المكتسبات و اغرقتم البلد في الديون و اجهزنم على كل الحقوق و مررتم كل قوانين الإجحاف و الظلم ...
ارزقكم الله جميعا كل المصائب السياسية و احاطكم بماسيها من كل جانب ...
ماذا عن المستشفيات
غنى المغرب بشبابه و شباب فقير في مغربه
كفى من استغباء المغاربة
لن تتشبه بالمانيا و لم لا
نقارن مع دول أفريقية إذن سنبقا في مستوى الدول الافريقية
الى الوراء.....
الوالي والعامل المعينين حسب درساتهم فهم رجالات قانون : احدهم دكتور في القانون والاخر بوليسي دو شواهد عليا في القانون.
نتمنى لهم الحنكة اللازمة لايجاد مشاريع تنموية تشغل الشباب وبدالك يتحقق الامن والسلام في الجهة ونكون دون حاجة الى الاجرءان الزجرية لاستثبات الامن.
سي الداودي أخر الجامعة المغربية سنوات عدة
شكراً هسبريس
.
Je te rappelle Mr le perdant, que quand on veut que nos enfants travaillent bien à l'école, on leurs dit de se comparer avec les meilleurs de la classe et non pas avec les derniers (les paresseux)
Merci Hespress pour la publication
السيد الوزير الداودي بشر المغاربة أنه في سنة 2050 لن يبقى الفقر بالمغرب و طالبا المغاربة بالصبر و التضحية خلال حواره عن رفع المقاصة عن غاز البوتان
2) كيف للمغرب و المغاربة أو الفقراء
أن يزدادو غنا و فقط لتنصيب عامل خريبكة تما حضور مايقارب 150 شخصية و كبار المسؤولين أي هدر المال العام بمليارات السنتيمات
و كأنه سيتم تنصيب دونالد ترامب
أو طيب رجب ارذوغان أو ميركل .
يكفي تنصيب ملكي ولو بالقلم
نعم سينمو المغرب رغم الحقاد