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الداودي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر المغرب .. ولا مقارنة مع ألمانيا

الداودي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر المغرب .. ولا مقارنة مع ألمانيا
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:25

أكّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أن "الصورة التي نقدّم بها بلدنا ليست نفسها التي يرانا عليها الآخر، لأن صورة المغرب جيّدة جدا"، وزاد: "من المفروض أن نقارن البلدان بمستوى تقدّمها، وبالتالي ينبغي مقارنة المغرب ببلدان إفريقية أخرى، وليس مع ألمانيا وغيرها".

وأضاف المتحدث ذاته، خلال إشرافه على تنصيب عبد الحميد الشنوري عاملا جديدا على إقليم خريبكة خلفا لعبد اللطيف شدالي، أن "المغرب دولة محترمة ومستقرة وغنيّة بشبابها وأفكارها ولها مستقبل زاهر"، مردفا: "بلادنا تتقدّم رغم المشاكل التي تعرفها على غرار جميع الدول، سواء تعلق الأمر بمشكل البطالة أو غيره".

وبحضور الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، قال الداودي: "المغرب مقبل على إصلاحات جذرية في ظل وجود تحديات كبرى، ونجاحه يقتضي انخراط الجميع في هذه الأوراش".

وجاء في كلمة المسؤول الوزاري ذاته أن "التنافسية لا ينبغي أن تقتصر على المقاولة فقط، بل من المفروض أن تشمل الإدارة أيضا، فإن لم تكن هذه الأخيرة في مستوى التحديات فلا يمكن للمقاولة أن تعيش أو تحقق أهدافها، وبالتالي فإن الإدارة جزء من الاقتصاد، خاصة على مستوى تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار".

وفي حديثه عن المسؤوليات على المستوى الجهوي والإقليمي، أشار الداودي إلى أن "من المطلوب أن تكون المؤسسات على مستوى جهة بني ملال خنيفرة قادرة على تدبير الشأن المحلي، وتقريب الحلول والقرارات من المشاكل المحلية، ووضع قضايا الشباب في صلب النموذج الاقتصادي الجديد، والنهوض بالشغل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية".

ودعا الوزير عامل إقليم خريبكة الجديد إلى ضرورة "العمل والاستمرار في تأهيل المجال الترابي بالإقليم، اجتماعيا واقتصاديا، والإشراف على تنفيذ برامج الحكومة، والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمدى تقدّم وتنفيذ البرامج الاجتماعية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "هناك مشاريع كثيرة، لكن على مستوى التنفيذ والمتابعة فهي متأخرة بشكل كبير، وفي العديد من المجالات".

وشدّد الداودي على ضرورة "الإنصات والتبادل والتعاون والتشاور بين الجميع، في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، لأن المغرب دولة القانون، ومن المطلوب الالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، مضيفا أن "العامل الجديد في حاجة إلى المساعدة والتعاون والدعم من كلّ من يحمل فكرة جديدة؛ ولا ينبغي لأي كان احتقار أفكاره".

وبعد أن نوّه الوزير المنتدب بما قام به عبد اللطيف الشدالي خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية بعمالة خريبكة، أشار إلى أن "باب العامل الجديد سيكون مفتوحا من أجل الاستماع إلى الأفكار الجديدة التي يُمكن أن تساعده في أداء مهامه، على اعتبار أن البلدان تتقدّم وتتطور بسرعة بفضل الأفكار الجديدة، أما القديمة فهي متاحة للجميع".

وجرى تنصيب عبد الحميد الشنوري، زوال اليوم، أمام والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، والعامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وقائد الحامية العسكرية لبني ملال، والقاضي الشرعي، ورئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيسَي المجلسين الإقليمي والجماعي لخريبكة.

يُشار إلى أن عبد الحميد الشنوري من مواليد 1960 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، وشهادة الدراسات العليا في القانون المدني، خريج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وحاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وقبل أن يعيّنه الملك محمد السادس عاملا على إقليم خريبكة تقلّد عددا من المناصب، من بينها رئيس أمن إنزكان وأكادير، ووالي أمن تطوان، ومدير الاستعلامات العامة، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - محمد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:33
منذ الاستقلال و نحن نسمع هذا الكلام الجميل. المسؤولين الساميون يحسنون التعبير و الخطابة لأن هذا هو الحل الوحيد الذي يجعلنا ننام بكل طمأنينة إلى أجل غير مسمى.
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106
2 - ahmed الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:36
tous les jours des menssonges on a marre dee tous ca
on a laisse le maroc a la mafia .
si il y aura une guerre soyez sur que nous serons avec l ennemi.
merci chere mafia
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31
3 - فرحات الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:40
لا نقارن المغرب بألمانيا أمر طبيعي لأنها تسبقها بسنوات ضوئية ولا مجال للمقارنة .ولكن الأمر الذي يحير المغاربة قاطبة بل وحتى الشعوب الأخرى هو أن كبار الموظفين بالمغرب متفوقون على أمثالهم بالدول الغربية بسيارات فاخرة و شاليهات
فخمة وامتيازات سخية وخدم وحشم
و وزراءنا بالمغرب لا يحاسبون لا على أخطائهم ولا أخلاقهم بل يتقاضون تقاعدهم و لهم امتيازات مدى الحياة
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137
4 - بشرى البشري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:41
بشرى لنا ولكم وها هو المبشر الداودي الذي طالما داد عن الحق يبشرنا بمستقبل زاهر... هذا الرجل من رجال العدالة والتنمية وإن شئت فقل "البشرية "ولكم البقية في الاستنتاج والتعليق.
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51
5 - رشيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:42
ربما المقارنة مع الموزمبيق أو الصومال ؟؟؟؟؟أما المستقبل لاهو مشرقي ولا هو غربي .مادامت الرشوة في كل شي
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47
6 - محسن فوزي ولد ازيلال الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:43
مستقبل زاهر ينتظر ابناء الوزراء والبرلمانيين، حيث تصرف لهم الرواتب الخيالية وهم لا يزالون اجنة في بطون امهاتهم، اما ابناء الشعب لا يخفى عليهم المستقبل ''الزاهر'' الذي ينتظرهم.
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57
7 - مواطن الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:46
المغرب غني بالعاطلين بما فيهم حاملي الشهادات العليا و النخبة المتخرجة من المدارس العليا.
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36
8 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:48
"..أن "المغرب دولة محترمة ومستقرة وغنيّة بشبابها وأفكارها ولها مستقبل زاهر"..".

هذه رؤية السي الداودي المعتمدة على السنطيحة البيجيدية..

أما رؤية الذين سيقال عنهم عدميين والمعتمدة على الواقع: "المغرب دولة محرومة من شبابها العاطل والمعطل ..وليس لها مستقبل مع حكومة العثماني..".
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36
9 - wood الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:49
مما يلاحظ أن العامل الجديد و إن كان له تكوين قانوني مع ان القانون في المغرب هو أخر شيء يعتد به و يتم تأويله حسب الأهواء ، فإن هذا الشخص قد تدرج في عدة مناصب أمنية مما يؤكد مرة أخرى أن الهاجس الأمني و العقلية الأمنية ما تزال تتحكم في عقلية المسؤولين ، و بالتالي فكل هذا يتنافى ما يقوله الداودي حول تطور المغرب مع العلم ان وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على الشأن المحلي لكن الحقيقة انها هي الآمر و الناهي ، فهي التي تفصل الإنتخابات و لها اليد الطولى فيها و في نتائجها و لا حركة أو سكون إلا بموافقتها !!!
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24
10 - ابوزيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:51
المهم تطبيق البروتكول لأن أغلب الحاضرين كما يبدو في الصورة غير مهتمين بما يقوله الوزير.
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21
11 - cognito الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:52
مع احترامي معالي الوزير و الوزراء أصاب بالتقزز و الغثيان في كل تصريح أو ظهور لكم ..و أطرح السؤال لمادا مسؤولينا بهدا المستوى الوضيع و الحقير
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35
12 - Abdou الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:52
هذا الوزير كان قد لوح بالاستقالة ثم تراجع. لا ندري لماذا؟ اتساءل احيانا هل وزراءنا لهم من الكفاءة والعلم ما يؤهلهم لذه المناصب. لانني لا اجد لهم ابحاثا علمية او انجازات يثبتون بها كفاءتهم.
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28
13 - محمد المربع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:57
أي مستقبل ينتظرنا نحن المغاربة،سيدي الوزير،،،التعليم في الحضيض ،الصحة في خبر كان،العدالة الإجتماعية غائبة،لم يسلم شيء إلا فرضم عليه الضرائب،وعما قريب سنرى ضرائب:الشمس،الأكسيجين....المستقبل،ينتظركم أنتم معشر خدام الدولة،،،جنسية مزدوجة،راتب وتقاعد مريحين،،،زد على الحصانة الدبلوماسية....
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24
14 - عربي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:57
كان من ا
لمفروض أن يكون هذا الوزير خارج اللعبة السياسية وهو الآن ينصب عاملا ويعطي أراء خاطئة وبأن المغرب بخير ومخاصو حتى خير .وقد كان هو السبب في ال زيادة في الأسعار لذا فلا داعي لتدخلك
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23
15 - AhmedH الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:58
ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي
من المطلوب أن تكون المؤسسات على مستوى جهة بني ملال خنيفرة قادرة على تدبير الشأن المحلي، وتقريب الحلول والقرارات من المشاكل المحلية، ووضع قضايا الشباب في صلب النموذج الاقتصادي الجديد، والنهوض بالشغل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية"

ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي

"المغرب مقبل على إصلاحات جذرية في ظل وجود تحديات كبرى، ونجاحه يقتضي انخراط الجميع في هذه الأوراش".

اظن ان هذا السيد قدم استقالته اليس كذلك > ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي ا لشفوي
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14
16 - Azzouz الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:59
مثل الام التي تعد اطفالها بعشاء لذيذ بينما تطبخ الحجر للالهاء و المواساة .الكل يتحدث عن الازمة والتحديات المستقبلية سواء من داخل الحكومة او غيرها. لكنه يتحدث عن بشاىءر تخصه شخصيا ويراها دوننا واصلاحات براها نفذت ون اها لم اجلت عندما يهم الامر المساس بمصالح الوز اء والنواب واستقالة بعضهم بينما تعمل الحكومة بحكمة خير البر عاجله في الاقتطاع من الاجور والتقاعد ورفع الدعم والاسعار ووووكل مايهم المواطنين البسطاء بينما يغتني اعضاء الحكومة يزيدون عل الثروة والامتيازات الضحك على الدقون وتخراج العبنين. اي ا مافيها باس شوفوها كيف كانقول ليكوم انا.
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13
17 - ahmed الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:59
Mr daoudi, go to share this propaganda with a people how live in another planet

we are people of Morocco, and we know the reality more than you

if you have a new vision or strategy to develop our country, it will be great, but your propaganda is just Lies

and we will not belive your lies
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7
18 - Saad الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:00
بدون ملكية برلمانية وقضاء مستقل على من تضحك يا الداودي؟ مستقبل فساد زاهر تقصد٠ عطيني ستة المليون شهريا ونقوليك المغرب غادي يوصل للمريخ٠
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12
19 - majid الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:00
اذا كان المغرب كما تققول بلد جيد جيدا و يحضى بتقدير على المستوى الدولي فلماذا يجب ان نقارنه بدول افريقية تتذيل الترتيب العالمي في كل شيء بل تعيش خارج التاريخ المعاصر بتخلف يعود بنا للقرون الوسطى
نحن نعلم ان المانيا تسبقنا بسنوات ضوئية و لكن السنا بشرا مثلهم لنا عقول ايضا السنا بلدا كبيرا غنيا بتاريخه الامبراطوري الكبير و غنيا ايضا بثرواته المختلفة و بشبابه و موقعه المتميز اليست كل هذه الموارد كافية لنقارن انفسنا فقط بدول الجوار كاسبانيا و البرتغال اليس من حقنا ان نتساءل لماذا دولة فقيرة اوروبيا بحجم البرتغال اقتصادها يعادل اربع مرات المغرب اليس من حقنا ان نتسائل لماذا الناتج القومي الاسباني هو 2000 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار للمغرب هل عجزنا ان نحقق و لو ربع الناتج القومي الاسباني اي 500 مليار دولار او حتى 10% من ناتجها اي 200 مليار دولار ماذا يوجد في اسبانيا التي تاكل من بحارنا و لا يوجد عندنا هل لاسبانيا مثل فوسفاطنا و ذهبنا و حديدنا و بحارنا و الطاقة الشمسية من صحارنا
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16
20 - ben الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:00
قد يكون عندنا عمى الوان وقد يكون انت ترى مالانراه نحن بالبلاد وكما الايرلنديون يرون الابيض اخضر لانهم يحبون الثلج وهنا المقارنة بين نحن وانت السي الداودي
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8
21 - Ayoub الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:00
La re connaissance, les médailles et les remerciements doivent venir de la rue de la population et des pauvres de la nation et pas des bureaucrates affamés et sans principes envers la nation
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2
22 - منير الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:00
قال الوزير ان المغرب غني بشبابه أقول له المغرب الغني بثرواته المعدنية والسميكة وكفاكم مغالطات
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8
23 - amek الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:01
أظن أنه كان بالأحرى القيام باستطلاع الرأي كي يتبين الخيط الأبيض من الأسود!!!!!!!!!!....
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7
24 - Mccfokl الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:01
السي الداودي ماعندك فين تمشي مع شعب بحال هذا
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8
25 - المتتبع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:03
كل ما قلته السيد الداودي في واد والمغرب في واد اخر لانه اذا اردنا ان نتقدم فيجب سن قوانين يحترمها الجميع من بينها - كل مسؤول وزاري برلماني رييس جماعة ريس جهة يجب ان لا يتعدى في منصبه اربع سنوات وان يشمل هذا ابمنصب مرة واحدة في حياته وان يكون حاصلا على الاقل على الاجازة- يجب ان يتسم مسؤولونا على روح المواطنة وحمرة الخجل بحيث اذا وقع اي خلل في المرفيء الذي هم مسؤولون عنه ان يقدموا استقالتهم مباشرة ويغادروا المنصب حالا - ان لا يتعدى الدخل الشهري لاي مسؤول خمسة عشر الف درهم- لا تقاعد لاي مسؤول برلماني او وزير او رييس حماعة او رييس جهة.وهذه هي الديمقراطية الحقة
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3
26 - بودواهي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:05
المغرب و المغاربة داقوا مرارة و بشاعة كل الآفات الاقتصادية و الاجتماعية في ظل حكمكم و التي لم يسبق لها مثيل لأكثر من 60 سنة. ..
لقد كنتم و لا زلتم افضع حزب تولى الحكم حيث اجهزتم على كل المكتسبات و اغرقتم البلد في الديون و اجهزنم على كل الحقوق و مررتم كل قوانين الإجحاف و الظلم ...
ارزقكم الله جميعا كل المصائب السياسية و احاطكم بماسيها من كل جانب ...
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3
27 - primo الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:07
سوءال
ماذا عن المستشفيات

غنى المغرب بشبابه و شباب فقير في مغربه
كفى من استغباء المغاربة

لن تتشبه بالمانيا و لم لا
نقارن مع دول أفريقية إذن سنبقا في مستوى الدول الافريقية
الى الوراء.....
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4
28 - تماسيح فرنسا الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:07
المغرب يوجد في موقع استراتيجي يحسد عليه ولكن مع كامل الأسف الشديد المغرب خانه اناس يظهرون فقط في التلفزيون الرسمي يوم في الأسبوع يلتقطون صورة ومن بعد ذلك يغادرون إلى ممامهم فرنسا وإسبانيا لا علاقة لهم بالمغرب سوئ جمع الأموال اما الباقي من اتباع سياسة التحكم والسرقة فلا هم لهم إلا ضرب كل ماهو جميل فهذا البلاد.
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4
29 - الحق العام الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:09
رغم البطالة والفقر والامية والامراض والظلم والفوارق و.....فنحن بخييييير.حلل وناقش.باااااز على وجه.
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3
30 - bouaazza الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:09
Pour les 5% de marocains qui dépouillent les richesses du pays ils nagent dans le bonheur et le passe droits déjà mais pour les 7 millions de marocains qui vivent avec moins que 2$ par jour expliquez nous comment !!!!
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3
31 - بلادي بلاد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:12
الله يجعل البركة .ما بقى عندنا فين نزيدوا شئ ازدهار معكم تكهمنا و هذا الله....
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1
32 - Le patriote الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:13
Départ en d.v.d.en 2005,avec 170 millions,plus la retraite d'un "professeur",qui n'a jamais exercé,fac de salé. Plus la retraite de parlementaire,plus aujourd'hui,le salaire de ministre,plus les avantages en nature,près de 120.000dh/mois. Bien -sûr,que le maroc,est un beau pays!mais,pour ce ramassis de profiteurs!
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2
33 - karimo الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:16
ON SAIT QUE LE MAROC A TOUS LES ATOUS POUR DEVENIR UN PAYS RICHE COMME LA POSITION GEOGRAPHIQUE , L ENERGIE RENOUVABLE LE MOIN CHERE , 75 % DU RESERVE MONDIAL DE PHOSPHSTE RICHE EN. POISON ECT... MAIS TANT QUE LE MAROC EST ENTRE LES MAINS DES VOLEURSET CORRUPTEUR JAMAIS LE MAROC S ENLEVE SUR SES PIEDS ELLE EST COMDAMNE D ETRE ETERNELLEMENT PAUVRE
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2
34 - المحتار الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:17
لماذا يذكر السيد الداودي الدول الإفريقية للمقارنة؟ هذا يحط من معنويات أشقائنا الأفارقة. هذا تدخل لا يليق باادبلوماسية المغربية التي انخرطت بجهد كبير من أجل إفريقيا. التدخل ليس في محله،، و يجب الإنتباه لذلك عنذما نتحمل المسؤولية الوزارية....
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0
35 - واش راكم الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:18
بخصوص تنصيب السيد عبد الحميد الحموشي فاعرفه من خلال العمل معه لسنوات. نعم الرجل و يستحق اكثر من المكانة التي تحصل عليها و اكاد اجزم انه او توفر كل شنوري في كل منصب لا كان المغرب بالف الف خير.....
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-1
36 - hassan الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:18
كلشي في المغرب رائع الا المسوولين الكبار هما لخرجين عليه
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2
37 - جهة بني ملال خنيفرة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:23
باستثناء الفوسفاط الدي يشغل نسبة مهمة فالجهة تحتاج الى معامل ومعاهد لضمان التشغيل والتنمية.

الوالي والعامل المعينين حسب درساتهم فهم رجالات قانون : احدهم دكتور في القانون والاخر بوليسي دو شواهد عليا في القانون.
نتمنى لهم الحنكة اللازمة لايجاد مشاريع تنموية تشغل الشباب وبدالك يتحقق الامن والسلام في الجهة ونكون دون حاجة الى الاجرءان الزجرية لاستثبات الامن.
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-1
38 - Ahmed الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:26
حتى الدول الافريقية لم نعد نستطيع ان نقارن بها .هناك ثورة حضارية انطلقت من رواندا والصومال وستسير عليها باقي الدول الافريقية وسنبقى في ديلها لاننا احسسنا ان لا تغيير في البلاد .الفساد مستشري في كل دواليب الادارة القضاء لم يعد ينصف اخدا البطالة في تصاعد الجريمة مسيطرة على كل الاحياء جميع الدين يناضلون من اجل محاربة الفساد داخل السجون .الاولية تعطى للموسيقى الماجنة والعري على حساب المثقفين والوطنيون .شكون هاد الشوافة لي قالت ليك المغرب غادي كيزيان؟
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0
39 - الزاكوري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:26
لا أمل في المستقبل بوجود لصوص ومصاصي الدماء في بعض مناصب المسؤولية. وعدم تفعيل مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يجب. والتسامح مع ناهبي المال العام نزولا عند مقولة : عفا الله عما سلف !!! يجب القطع مع كل مظاهر الفساد وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك . آنذاك يمكن الحديث عن مستقبل يشرف المغاربة يا سيادة الوزير ...
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0
40 - mre الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:27
الحقيقة
سي الداودي أخر الجامعة المغربية سنوات عدة
شكراً هسبريس
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0
41 - bensaid الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:30
صورة المغرب جيدة جدا !!! كلام جميل. و حقيقة الواقع: فساد و بطالة..و ريع و ما خفي اعظم.تقارير إدريس جطو لا تنافق.نسبة كبيرة من الوزراء و المنتخبين لا تصرح بممتلكاتها.
.
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42 - الرجل الحر الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:33
وزراء محترفون في بيع الاوهام والكلام المنمق عن اي مستقبل مشرق تتحدث أيها الوزير المخادع المستقبل المشرق الذي تتحدث عنه ينتظر أبناء خدام الدولة اما أبناء شعب اعتبرهم مقبورين وهم أحياء في مقبرة الشباب التي تدعى المغرب
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1
43 - مواطن2 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:35
بكل احترام ووقار لشخص السيد الداودي يقال له = الطلوب منه الخروج الى الشارع المغربي والتجول عبر مناطق المغرب ليدرك الحقيقة المرة.وعليه ان يدرك ان الامور اذا سارت على النحو الذي تسير عليه. لا يمكن تحقيق ما يقوله.وعلى ذكر الادارة .ثبت انها تعرف اختلالات كثيرة باكثر من شهادة.على سبيل المثال المحافظة العقارية اعلنت عن تبسيط المساطر قصد التحفيظ طيلة 2018.ولما يريد المواطن تحفيظ بناية او جزء منها تطلب منه وثائق عديدة او تعجيزية وفي النهاية تجد ان ما قيل من تبسيط المساطر لا اساس له من الصحة.فقط بعض الجزئيات التي لا قيمة لها يمكن تجاوزها........وبذلك يجد المرء نفسه امام الامر الواقع.والكلام فقط للاستهلاك.
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44 - changement الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:35
La blabla la blabla et encore la blabla, il ne faut rien s'attendre de ces gens là, d'ailleurs il ne faut pas s'attendre quoi que se soit de personne car car le droit et la liberté s'arrachent et ne se donnent pas , je crois qu'il temps de faire dégager tous les minables du pouvoir par la force et les mettre tous en prison avec les travaux forcés jusqu'à la fin de leurs vies.
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45 - عبدالرحيم الحمداوي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:40
ماتعليق الداودي على الروبورتاج الذي انجزته هسبريس قبل سويعات حول عين غبولة بعين عتيق بتمارة .هل ننتظر مستقبلا زاهرا في ظل وضع مماثل لجماعة خارج التاريخ.انه وضع مؤسف ومخزي.وقد يكون الوضع اكثر قتامة في جماعات اخرى بالمناطق القروية والجبلية النائية.
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46 - locodelaciudad الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:40
Ce que vous dites ce sont les paroles des loosers (perdants) car ceux qui veulent avancer se comparent avec ceux qui meilleurs qu'eux pour se doter de la volonté, du courage et aller vers l'avant. Et les perdants comme vous, tiennent ce genre de discours pour dire : Hamdolillah, il y a pire que nous.
Je te rappelle Mr le perdant, que quand on veut que nos enfants travaillent bien à l'école, on leurs dit de se comparer avec les meilleurs de la classe et non pas avec les derniers (les paresseux)
Merci Hespress pour la publication
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47 - الزعيم عاجل الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:41
فقط للإشارة هناك نقطتين :

السيد الوزير الداودي بشر المغاربة أنه في سنة 2050 لن يبقى الفقر بالمغرب و طالبا المغاربة بالصبر و التضحية خلال حواره عن رفع المقاصة عن غاز البوتان

2) كيف للمغرب و المغاربة أو الفقراء

أن يزدادو غنا و فقط لتنصيب عامل خريبكة تما حضور مايقارب 150 شخصية و كبار المسؤولين أي هدر المال العام بمليارات السنتيمات


و كأنه سيتم تنصيب دونالد ترامب

أو طيب رجب ارذوغان أو ميركل .


يكفي تنصيب ملكي ولو بالقلم

نعم سينمو المغرب رغم الحقاد
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48 - عبد الهادي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:41
نتفأل خيرا لعل القادم افضل ومن يدري لعل الله يحدث بعد أمرا سيجعل الله بعد عسرا يسرا
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49 - المكلخ الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:43
بالفعل لايمكن مقارنة المغرب بالمانيا فهده الاخيرة دمرت نهائيا خلال الحربين العالميتين واستطاعت العودة كقوة اقتصادية عالمية....اما المغرب فحصل على الاستقلال مند 1956 ولازال في تخلفه بل تراجع من حيت القيم وكان على السيد الوزير ان يدكر الاسباب بدون نفاق.....تم لمادا تحدت مكان العامل من المفروض ان هدا الاخير من يتحدت ولو باقتضاب عن الخطوط العريضة لما سيقوم به .....
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50 - hassia الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:44
وما علاقة عامل الاقليم بالاستتمار والتشغيل دوره ينحصر فى الأمن وتحسين أداء الادارة والشكايات وانصاف المواطنين.الم يتكلم الملك فى كل خطاباته على الجهوية.أين دوركم مشارعكم وزرائكم نوابكم.اقتصاديوكم.نتيجتكم صفر وتضحكون على المواطنين
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51 - nordine الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:48
كلام يؤلم القلب عندما تذهب إلى المستشفيات وترى مواطنين ينامون في الأبواب فلا داعي للمقارنة مع ألمانيا فقارن مع الصومال تحكمون شعب صبور ووطني أما انتم فلا علاقة لكم بالوطن إلى الوهم من يتحمل المسؤولية يجب أن يتألم لهادا الشعب الفقير وان يضحي باجرته وباملاكه
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52 - الوجدي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:50
...و لا مقارنة بألمانيا ..... طبعا نحن أفضل من ألمانيا ،و إسبانيا. مؤخرا نشرت جريدتكم أن الإسبان يأتون للمغرب للبحث عن فرص عمل. و قريبا سيغلق المغرب حدوده في وجه الإسبان لنشهد موجة هجرة في قوارب الموت من إسبانيا نحو المغرب
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53 - Mohamed الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:52
منين يهضر شي وزير على تقدم فلبلاد فهو يعني به فئة معينة من المغاربة يعني الوزراء و رجال الأعمال و السلطة الكبار. أما البقية فلا يعنيها تقدم المغرب لا من قريب و لا من بعيد الأوضاع ستبقى على ما هي عليه. فقط أمولهم و أرصدتهم البنكية هي من تتقدم .
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