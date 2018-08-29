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كُتّاب وآراء
السيول تقطع طرقا رئيسية بورزازات وتنغير
تسببت السيول، التي عرفتها عدة مناطق بإقليمي ورزازات وتنغير، مساء الثلاثاء، في قطع مجموعة من الطرق الرئيسية في وجه حركة المرور.
وأدى ارتفاع منسوب مجموعة من الأودية إلى قطع الطريق الرئيسية، الرابطة بين بومالن دادس وأمسمرير بإقليم تنغير، وبالضبط على مستوى دواري آيت أودينار وآيت يدير، وتسجيل بعض الخسائر في الحقول الفلاحية بالمنطقة ذاتها. فيما قامت مصالح جماعتي آيت سدرات الجبل السفلى وآيت سدرات الجبل العليا باللجوء إلى آليات لفتح الطريق أمام حركة المرور، بحضور مصالح الدرك الملكي لبومالن دادس والسلطات المحلية.
وبإقليم ورزازات تسبب ارتفاع منسوب الواد بالقرب من إغرم نوكدال في عرقلة حركة المرور عدة ساعات، قبل أن تباشر المصالح المختصة أشغال إزاحة الأتربة عن الطريق وإعادة فتحها أمام حركة المرور، فيما تم تحويل مسار الراغبين بالسفر إلى مراكش عبر طريق أكادير.
ورغم الخسائر المادية التي ألحقتها السيول بمجموعة من الطرق بالإقليمين وبالحقول الفلاحية، لم تسجل أي خسائر في الأرواح البشرية.