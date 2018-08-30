تصنيف جامعة مراكش الـ3 إفريقيا في الرياضيات

إبراهيم مغراوي من مراكش

احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي في مجال الرياضيات، حسب تصنيف شنغهاي المرموق لأفضل جامعة في العالم لسنة 2018؛ فقد صنفت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم، على حد مضمون بلاغ صحافي توصلت به هسبريس.

وأوردت هذه الوثيقة أن جامعة القاضي عياض تظل في هذا الترتيب قوية أيضا في مجال الفيزياء، لأنها تعتبر مرة أخرى ضمن أفضل 300 جامعة في العالم، وتحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني والمغاربي والجامعات الإفريقية الناطقة بالفرنسية، والمرتبة الثالثة في القارة الأفريقية والثانية في العالم العربي.

وأضاف البلاغ نفسه: "هذا التتويج يعد تأكيدا على خبرة جامعة القاضي عياض في مجالي الرياضيات والفيزياء"، مشيرا إلى أن "هذه المؤسسة العملية تشتهر بخبرتها المعرفية وممارستها البحثية القيمة في كل من الحساب العشوائي والحساب الرقمي والتحسين والاستخدام الأمثل ومعالجة الصور ونمذجة النظم المعقدة بدءا بالتمويل إلى علم الوراثة السكاني مرورا بالتنقل في المناطق الحضرية والإيكولوجيا البحرية، وعلى متخصصين في الإشارات والنظم الفيزيائية وفيزياء الطاقة العالية والفيزياء الفلكية وتقنيات الاستغلال الجيوفيزيائية الجديدة.

ويعتبر هذا التتويج ثمرة الجهد الجبار والمتواصل للقوى الحية لهذه المؤسسة العلمية، حسب رئاسة هذه الجامعة، مضيفة أنها "فرصة سانحة للتذكير بأن البحث العلمي شكل، منذ سنة 2011، أساس نجاحها ورافعة لتعزيز سمعتها وإشعاعها الوطني والدولي". لافتة إلى أنه "إلى جانب الرياضيات والفيزياء، تعمل الجامعة على التميز في مجالات بحث واعدة أخرى مثل الكيمياء والمواد والمعلوميات والذكاء الاصطناعي".