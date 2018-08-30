السلطات تحرّر أملاكا عمومية بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

نظمت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، مدعمة بعناصر من الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة، حملة لإشعار أرباب المقاهي والمحلات التجارية بضرورة احترام الملك العمومي.

وتحت إشراف بعض رؤساء الملحقات الإدارية بالقصر الكبير، قامت اللجنة المختلطة بجولة في أهم شوارع المدينة، من أجل تعيين المساحات المسموح بها أمام المحلات التجارية.

وعملت اللجنة ذاتها على تحرير الملك العمومي ببعض النقط في المدينة، إذ قامت بحجز مجموعة من المعدات التي يستعملها أرباب المحلات التجارية والمطاعم في مزاولة أنشطتهم اليومية.

وعبّر مواطنون بمدينة القصر الكبير عن ارتياحهم للنتائج الأولية التي حققتها الحملة أمس وصباح اليوم، مشدّدين على ضرورة تحرير الملك العمومي بجميع الشوارع والأزقة، وأن تكون الحملة مستمرة طوال السنة، حتى لا تعود الأمور إلى ما كانت عليه مباشرة بعد توقف التحرك الأخير.