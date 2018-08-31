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الرئيسية | جهات | جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم

جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم

جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 31 غشت 2018 - 09:24

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من المؤسسات السياحية بمدينة المحمدية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة، في وقت لم تلجأ الجماعة الحضرية إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حقها.

وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، أنه "من خلال مراقبة وضعية الأداءات الخاصة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية تبين أن مؤسستين من أصل أربعة لا تؤديان ما بذمتهما".

ويتعلق الأمر حسب التقرير المذكور بالفندقين "ص" و"هـ"، اللذين يدينان للجماعة بمتأخرات بقيمة 109.400,00 درهم، مشيرا إلى أن الجماعة لم تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهما.

ولفت تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن جماعة المحمدية تتجاهل مقتضيات القانون رقم 06.47؛ ذلك أنها لا تقوم بإحصاء جميع المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بالمدينة؛ وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي السعي من خلال ذلك إلى تنمية مداخيلها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لا تخضع لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين "س.ب." و"س.أ"، أو للناديين الخاصين "م" و"ص".

وأردف التقرير الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات بأن الجماعة "لا تسعى إلى مراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها بالنسبة لأربعة فنادق خاضعة للرسم، وذلك بمقارنتها مع ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور".

أما بخصوص المطاعم فأورد التقرير نفسه أن مقارنة مساحة الملك الجماعي العام المرخص باستغلالها وتلك المستغلة من طرف هذه المؤسسات "تبين أن الجماعة لا تقوم بضبط المساحات المستغلة، والتي تفوق في واقع الحال ما رخص به".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الإحصاء شمل 25 مؤسسة من أصل 468 مؤسسة من طرف مصلحة الوعاء، فتبين أن المداخيل التي فوتت على الجماعة تناهز مبلغ 40.412,00 درهما، وكان بالإمكان أن تبلغ حوالي 121.236.00 درهما إذا ما فعلت مضامين المادة 12 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30/11/1918 سالف الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - marocain الجمعة 31 غشت 2018 - 09:40
فتبين أن المداخيل التي فوتت على الجماعة تناهز مبلغ 40.412,00 درهما
ايوا اسي جطو حتى 40000DHS عندك فلوس
قلب لينا على ملايير cnss و القرض الفلاحي و كوماناف و CIH.
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4
2 - montasser الجمعة 31 غشت 2018 - 09:41
الموظف البسيط على الرغم من هزالة اجرته الاقتطاعاات الضريبيةtva له بالمرصاد...وهادو كيدخلو ملاير ولا من يقتص منهم!!!...وحتى جماعة المحمدية كما جاء في التقرير لم تتخد الاجراءات اللازمة في هذا الشان لماذا!!! اذن من هنا يجب ان تبدء المحاسبة....وخطاب ملك الباد واضح اذن طبقوا الاوامر
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2
3 - ولد القرية - سلا - الجمعة 31 غشت 2018 - 09:49
انا مع التقليص الى اقصى ما يمكن الضرائب على الفنادق والمطاعم لما يعانونه طوال السنة من نقص حاد للسياح سواء مغاربة او اجانب وايضا للقدرة الشرائية المتوسطة للزائرين الذي يحجزون بالفنادق او الذين يذهبون الى المطاعم المصنفة . بينما انا مع فرض ضرائب اضافية لاصحاب المقاهي الذي احتلوا الطرقات والممرات وليس عندهم اي عجز مادي نظرا للمداخيل اليومية حيث مباريات كرة القدم تجرى طوال الاسبوع وايضا للفراغ الذي يعيشه المغاربة لدى الوجهة المفضلة هي المقاهي للقاء الاصدقاء ولمشاهدة كرة القدم
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2
4 - التهرب.....الفساد... الجمعة 31 غشت 2018 - 09:50
هذا التهرب..وهذا الفساد.. .هما اللذان يضربان بالضربة القاضية اقتصاد بلادنا.لكت ما العمل،الحيتان كبيرة والمراقبة غائبة....إذن سيستمر الوضع على ماهو عليه.
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2
5 - انشري يا عزيزتي الجمعة 31 غشت 2018 - 09:54
واسي جطو قهرتينا بالهضرة الشعب بغا الملموس وبغا محاسبة المتورطين ماشي إعفاء
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4
6 - مبارك الجمعة 31 غشت 2018 - 09:57
عيينا مانسمعوا و مانقراو جطو يكشف عن اختلاسات جطو يكشف عن تلاعبات جطو يكشف عن.......
و ماعمرنا ماشفنا شي محاسبة او لا متابعة
غير الاكتشافات تقول هاذ جطو هو كولومبوس
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3
7 - سليم الجمعة 31 غشت 2018 - 10:07
السيد جطو و حاشيته هل يمكنهم ان يضعوا تشخيصا عاما للبيءة الاقتصادية والسياسية في المغرب واين تسير....! نعلم ان السيد هيلو وزير البيءة ووزير دولة في فرنسا بلد متقدم اعلن استقالته عن الهواء...مابقاش بغي يكل فلوس لحرام المتسلفة من البنك الدولي... وزاد قاءلا واك واك اعبادالله...ادا لم يتم النهوض بالبيءة عالميا في غضون 10 سنوات المقبلة فباي باي على العالم! فاعلموا ان لديكم القليل من الوقت لا لكشف من الدي يسرق البقر او السمك او الاراضي او التاكس في الفنادق..ولكن كيف سيكون المغرب في 3 سنوات القادمة و ماهي الخطة الاصلاحية التي اقترحتم وبعد كل ثلاتة اشهر نجتمع لنرى هل نحن في الطريق الصحيح و حسب الضروف اضافة بعد التعديلات لنصل الى بر الامان قبل 10 سنوات. هدا الرجل العلمي العقلاني السياسي الطاهر المؤمن بانه ان لم نتحرك واجدنا الحلول انيا لن ياتينا بها ترامب كهدية ...وهو لايتكلم عن هوى والكل يعرف انه من الرجال القلاءل في العالم الدين هم مطلعون على الوضع الكارتي للعالم. ليس هناك نجاة...ادن السيد جطو الوقت ليس لتبوليسيت...لانه معلوم لن تجد الا الويل والوحل!
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8 - رشيد الجمعة 31 غشت 2018 - 10:09
هذه الوضعية تنطبق على اغلب جماعات المغرب.ندعوا السيد جطو لتحريك قضاته نحو مدينة الصويرة.ستكتشف العجب العجاب............
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